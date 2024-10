Le Barça inflige une "manita" au Séville FC avant de défier le Bayern

A nouveau porté par son attaquant vedette Robert Lewandowski, le FC Barcelone a fait le plein de confiance dimanche en corrigeant le Séville FC, à domicile (5-1) lors de la dixième journée de Liga, avant d'affronter coup sur coup le Bayern Munich et le Real Madrid la semaine prochaine.



L'international polonais, auteur de ses onzième et douzième buts de la saison en championnat (23e s.p, 39e), a porté le club catalan (1er, 27 points) vers une neuvième victoire en dix journées, lui permettant de reprendre trois longueurs d'avance sur son rival madrilène en tête du classement, à six jours d'un Clasico qui s'annonce brûlant.



Le but de la soirée est venu du pied droit du milieu espagnol Pedri, qui a permis aux Blaugranas de faire le break d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface (28e) sur une passe décisive du prodige Lamine Yamal, la sixième en seulement dix matches.



Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le jeune Pablo Torre, 21 ans, a inscrit un doublé en fin de rencontre (82e, 88e), alors que le stade olympique de Montjuic célébrait le retour de blessure du très apprécié Gavi, absent depuis près d'un an après une grave blessure au genou.



L'espoir belge Stanis Idumbo a sauvé l'honneur pour les Sévillans en solitaire (87e).

Auteur d'un début de saison quasi-parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Hansi Flick, le Barça a désormais marqué 33 buts en dix rencontres de Liga, soit son meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 2012/13.



Le club blaugrana, qui tente toujours de retrouver son rang parmi les très grandes équipes européennes, va connaître mercredi et samedi deux énormes chocs en forme de révélateur, face à sa bête noire en C1 le Bayern Munich, et son grand rival le Real Madrid, champion d'Espagne et d'Europe en titre.



Mené 1-0 à l'heure de jeu, l'Atlético Madrid a fini par renverser son voisin Leganés (3-1) plus tôt samedi grâce à un but de l'attaquant français Antoine Griezmann et un doublé du Norvégien Alexander Sorloth.



Longtemps poussif et sans idée, l'Atlético (3e, 20 points) peut remercier "Grizou", présent dans la surface pour couper un centre de Giuliano Simeone à quelques minutes du terme (81, 2-1), avant que Sorloth ne s'offre un doublé au bout du temps additionnel (90e+9, 3-1) pour parachever un succès important des Colchoneros, à trois jours de la réception de Lille en Ligue des champions.



Dans un stade Metropolitano à huis clos partiel pour les jets de projectiles ayant provoqué l'interruption du derby de Madrid face au Real (1-1), le club rojiblanco s'était fait surprendre en première mi-temps en concédant l'ouverture du score de l'ancien joueur de Saint-Etienne Yvan Neyou (34e, 1-0), mais a fini par revenir dans la partie en deuxième mi-temps grâce à une belle talonnade de Sorloth (69e, 1-1).



Antoine Griezmann, à nouveau décisif, a cru être expulsé pour un tacle mal maîtrisé mais l'arbitre a décidé de transformer son carton rouge en carton jaune après visionnage de la vidéo (89e).



Son ex-coéquipier en équipe de France, le défenseur central Clément Lenglet, arrivé cet été à l'Atlético, a quitté la pelouse visiblement touché au genou après un contact malheureux avec un partenaire, le Belge Axel Witsel (65e).



Dans l'après-midi, Villarreal (4e, 18 points) s'est fait rejoindre en fin de match sur sa pelouse de la Ceramica (1-1) par Getafe (16e, 9 points), tandis que Majorque (6e, 17 points) a confirmé sa bonne forme en ce début d'exercice avec un court succès (1-0) devant le Rayo Vallecano (9e, 13 points).



Ligue des champions

Ci-dessous le programme des matches prévus ce soir et comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions :



Mardi à 17h45

AC Milan-Club Brugge

Monaco-Etoile Rouge Belgrade

Mardi à 20h00

Arsenal-Shakhtar

Aston Villa-Bologne

Gérone-Slovan Bratislava

Juventus-Stuttgart

PSG-PSV

Real-Dortmund

Strum Graz-Sporting.