Le Barça défait par Séville en Coupe d'Espagne

Une chevauchée folle et un but superbe: le défenseur central français Jules Koundé a surpris le FC Barcelone, battu 2-0 mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne, et a infligé au Barça sa première défaite en 7 matches, à une semaine de la réception du Paris SG en C1.



Défenseur ultime, et désormais attaquant idéal : une course parfaite sur le flanc droit, trois défenseurs éliminés dont son compatriote Samuel Umtiti, et une frappe croisée du droit pour tromper Marc-André ter Stegen : avec ce but fou pour un défenseur central (25e), l'ex-Bordelais a permis aux Sévillans de prendre une option pour la finale. Et l'ancien blaugrana Ivan Rakitic, en fin de match, a scellé la victoire du FC Séville contre son ancien club, sur une autre erreur de Samuel Umtiti (85e). Pourle Barça, en pleine résurrection en championnat, cette défaite en coupe est un coup d'arrêt sans conséquence directe... mais malvenu, à six jours de la grande affiche au Camp Nou face au Paris Saint-Germain, mardi en 8e de finale de Ligue des champions. La dernière défaite des Catalans remontait au 17 janvier dernier : c'était en finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (3-2 après prolongations).



Lionel Messi et les siens ont pourtant longtemps essayé d'agresser les cages andalouses, avec notamment ces frappes dangereuses de l'Argentin (11e, 22e, 55e), et ce coup franc direct dégagé de justesse en fin de match (90e)... grâce à un grand Yassine Bono auteur de parades des plus remarquables. Mais les carences défensives du rideau blaugrana, et surtout celles de la doublette Mingueza-Umtiti, ont été mises en évidence par les occasions sévillanes. "On a laissé trop d'espace sur le premier but dès la moitié du terrain. Et le deuxième but, on ne joue pas bien le hors-jeu, ça n'a pas été une bonne décision. Mais je crois que le reste du match, il (Umtiti) a été bien... Il a fait des erreurs comme tout le monde, et cela fait partie du football. Ce n'est pas juste de le cibler, on gagne tous ensemble et on perd aussi tous ensemble", l'a défendu Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match. Pour les hommes de Julen Lopetegui, il s'agit de la 8e victoire consécutive toutes compétitions confondues... et une confirmation : Jules Koundé, du haut de ses 22 ans, est plus que jamais un homme de base du technicien basque à Séville (3 buts en 29 matches cette saison toutes compétitions confondues). La deuxième demi-finale aller devait opposer Levante à l'Athletic Bilbao jeudi soir. Les demi-finales retour auront lieu le 3 et le 4 mars prochain.