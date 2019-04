Le 46ème Trophée Hassan II et la 25ème Coupe : Lalla Meryem de golf aux couleurs espagnoles

Les Espagnols Jorge Campillo et Nuria Iturrios ont remporté respectivement le 46è Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem de golf, après avoir survolé la 4è et dernière journée disputée, dimanche.

Avec une carte de 71 (-2), Campillo a terminé les quatre journées avec un score total de 283 (-9). Il a devancé les Américains Julien Suri et Sean Crocker, et le Sud-Africain Erik van Rooyen, qui ont fini deuxièmes, ex aequo, avec deux coups de plus.

L'atmosphère et les conditions "étaient incroyablement bien", a souligné Campillo à la MAP à l'issue de cette belle victoire, notant qu’au Maroc, il se "sent à la maison".

Evoquant les conditions de jeu, l’Espagnol a fait savoir que le parcours était difficile et le vent l’a rendu encore plus difficile.

Mais d’une manière générale, a-t-il ajouté, "j’ai très bien négocié chaque trou. J'ai fait de superbes frappes et je suis fier de la façon avec laquelle j’ai terminé la compétition".

Chez les dames, Iturrios a fini la quatrième journée avec une carte de 70 (-3). Elle s’est adjugé ce prestigieux tournoi avec un score total de 279 (-13), devançant de 7 coups les deux Suédoises Caroline Hedwall et Lina Boqvist, 2èmes ex-aequo.

Dans une déclaration similaire, Iturrios s’est dite “très contente d’être ici et de pouvoir jouer sur ce parcours incroyable".

"A un certain moment de la compétition, j’ai dit à mon caddie que nous sommes proches de la victoire et finalement tout s'est passé comme on l'a souhaité", s’est-elle félicitée.

Le 46è Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem, qui se sont déroulés du 22 au 28 avril au mythique Royal golf Dar-Esalam sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, sont devenus des rendez-vous incontournables pour les férus de la petite balle blanche.

Les épreuves du Trophée Hassan ont connu la participation de 156 golfeurs de différentes nationalités, alors que la Coupe Lalla Meryem a rassemblé 126 golfeuses.