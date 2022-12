Le 1er Forum international du théâtre Errachidia-Erfoud, du 22 au 25 décembre

La première édition du Forum international du théâtre Errachidia-Erfoud aura lieu du 22 au 25 décembre sous le thème "Les spectacles populaires de Drâa-Tafilalet, une richesse culturelle et une singularité civilisationnelle".



Co-organisé par le Forum Tafilalet pour le théâtre, le cinéma et les arts dramatiques et l'Association Al-Michâal pour le théâtre et le cinéma en partenariat avec le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, cet événement culturel sera marqué par la participation de troupes théâtrales représentant sept pays, à savoir le Maroc, la Libye, l’Irak, la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suède, indiquent lundi les organisateurs dans un communiqué.



Ce forum se fixe pour objectifs de promouvoir le théâtre et les spectacles populaires, de créer un réseau artistique solidaire et de sensibiliser le public marocain sur les expériences théâtrales marocaines et étrangères, précise le communiqué, ajoutant que cette manifestation connaîtra la participation de comédiens, de dramaturges, de chercheurs et hommes de théâtre du Maroc et d’ailleurs.



Au menu de cet événement, onze pièces de théâtre seront présentées dans différents espaces d'Errachidia et d’Erfoud, outre des séminaires scientifiques et des ateliers de formation, détaille la même source.



Figurent également au programme des conférences-débats sur des sujets en lien avec l'industrie théâtrale, la pratique théâtrale, le patrimoine immatériel de la région de Drâa-Tafilalet et les dimensions de développement économique dans l'industrie théâtrale.