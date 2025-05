Le 18ème Forum international de la bande dessinée à Tétouan

La ville de Tétouan abritera, du 12 au 17 mai, la 18ème édition du Forum international de la bande dessinée (FiBaD), à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Organisé avec la participation de l’Institut national des beaux-arts (INBA) et de l’Association “Chouf” pour la promotion de la bande dessinée au Maroc, cet événement marquera une célébration à la fois artistique, pédagogique et symbolique, indique un communiqué des organisateurs, notant que le forum mettra à l’honneur 25 ans de création marocaine et la richesse des coopérations internationales.



Ainsi, le Centre d’art moderne de Tétouan se transformera en village de la BD pour accueillir artistes, éditeurs et passionnés du neuvième art venus du monde entier, ajoute la même source, relevant que cette édition commémore une double célébration, à savoir les 25 ans de la création du département “Bande dessinée” à l’INBA et les 80 ans des beaux-arts de Tétouan, devenu aujourd’hui Institut national d’enseignement supérieur.



"Deux anniversaires emblématiques qui témoignent de l’engagement pionnier du ministère en faveur des arts narratifs visuels, au Maroc comme sur le continent africain", poursuit le communiqué, soulignant que l’accent sera également mis sur les partenariats qui ont façonné l’histoire du FiBaD, avec une mise en lumière de la coopération culturelle avec la Wallonie-Bruxelles, l’Institut Français du Maroc et l’Institut Cervantès, dont l’appui constant a enrichi le rayonnement international du festival.



Le public découvrira une programmation mêlant expositions, rencontres professionnelles, ateliers, master class, projections, animations pour les jeunes, dédicaces, concerts et spectacles Mangas.



De nombreux hommages seront également rendus à celles et ceux qui ont marqué l’histoire de l’INBA et de la bande dessinée au Maroc, à savoir Oum El Banine Slaoui et Maaté Daoudi, premiers docteurs en arts visuels au Maroc et anciens enseignants à l’INBA, ainsi que Youssef Daoudi (des Marocains du monde), auteur de renommée internationale, et Mina Koraichi, jeune autrice marocaine lauréate du Prix Raymond Leblanc 2024 de la jeune création.



Par ailleurs, une grande exposition reviendra sur un quart de siècle de création nationale à travers “25 ans de BD marocaine”, fait savoir la même source, expliquant que cette rétrospective retracera l’évolution d’un art longtemps marginalisé, devenu aujourd’hui un vecteur d’expression sociale, culturelle, économique, politique.



L’exposition comprendra les œuvres de figures majeures de la scène contemporaine, parmi lesquelles Mohammed Amine El Bellaoui (Rebel Spirit), Zainab Fasiki, Omar Ennaciri, Brahim Rais, Mehdi Annassi, Malika Dahil, et bien d’autres.



La jeune création sera aussi au cœur du forum à travers deux concours dédiés, à savoir un concours national destiné aux jeunes auteurs marocains, et un concours international ouvert à la bande dessinée africaine, souligne le communiqué, notant que ces compétitions visent à encourager de nouveaux récits, de nouvelles voix, et à soutenir l’émergence d’une génération créative sur le continent.



En outre, des rencontres professionnelles Nord-Sud viendront enrichir le dialogue. Des maisons d’édition d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient – telles que “Glénat”, “Rue de Sèvres”, “En 3000 Éditions” ou encore “la Fondation Hiba” – prendront part à des échanges BtoB axés sur la coédition et la traduction.



Le cinéma viendra à son tour nourrir le récit du FiBaD, avec la projection du documentaire “Bubbles”, réalisé par Hassan Maanany, qui retrace la naissance du festival et le développement de la bande dessinée au Maroc, à travers les voix de ses pionniers et pionnières.



La dimension africaine sera particulièrement renforcée cette année, avec la présence d’auteurs et d’éditeurs venus du Togo, du Sénégal, du Cameroun et de la République Démocratique du Congo, qui dialogueront avec leurs homologues marocains et européens, tandis que la journée de clôture du FiBaD offrira un moment festif dédié à la culture manga (“Mangas – The After”) et proposera projections, cosplay, tables rondes, master class et ateliers animés par des spécialistes marocains, africains et japonais.



Cette édition anniversaire se terminera sur une note artistique originale, avec un concert dessiné mêlant la voix envoûtante de l’Italienne Marta del Grandi, aux illustrations en direct de Cecilia Valagussa, dans le cadre du projet européen “Comics Beyond”.