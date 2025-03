Latifa Cherif préside la délégation parlementaire participant à la 69ème session de la Commission de la condition de la femme de l’ONU

Une délégation parlementaire représentant le «Groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité» à la Chambre des représentants, a participé aux travaux de la 69ᵉ session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, qui se tiennent du 10 au 21 mars 2025 à New York.



Aux côtés de la délégation parlementaire présidée par Latifa Cherif, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, la séance d’ouverture a été marquée par la présence de Naïma Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille et d’Omar Hilale, ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York, ainsi que des représentants des secteurs gouvernementaux concernés par les questions féminines.



Cette session comprend plusieurs activités et événements parallèles organisés par les Etats, les organisations et institutions internationales, ainsi que par les ONG participantes. Parmi les événements les plus marquants figurent les réunions organisées par l’Union interparlementaire en partenariat avec ONU Femmes et d’autres partenaires internationaux, portant principalement sur la transformation des modèles dédiée à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et le renforcement de la participation politique des femmes.



Dans ce cadre, la délégation parlementaire a assisté, dès le premier jour de l’événement, à la première réunion parallèle organisée par l’Union interparlementaire. Celle-ci portait sur le changement des normes sociales, l’établissement de réseaux et la promotion de la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décision à l’échelle mondiale.



La députée ittihadie poursuivra sa participation à ce sommet mondial des femmes, qui vise à promouvoir la parité des sexes, à établir des normes et à élaborer des politiques concrètes en faveur de l’égalité des genres et de l’amélioration de la condition des femmes à travers le monde.



