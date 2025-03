Latifa Cherif :L’autonomisation économique des femmes est tributaire de leur accès aux ressources financières et de l’amélioration du cadre juridique et législatif relatif à leurs droits

«L'autonomisation des femmes a bénéficié d'une attention parti culière de la part de S.M le Roi Mohammed VI, qui a, à travers plusieurs discours et mes sages Royaux, appelé à la promotion de leurs droits et à leur autonomisa tion dans tous les domaines».



C’est ce qu’a souligné la députée ittihadie Latifa Cherif, lors de son interven tion dans le cadre de l'événement pa rallèle organisé par le ministère de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille au siège des Nations unies à New York, mercredi 12 mars courant, sur «L’autonomisation éco nomique des femmes et leur contri bution au développement économique et social».



La députée du Groupe socialiste, présidant la délégation parlementaire représentant le «Groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité» à la Chambre des représentants, qui participe aux travaux de la 69ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, du 10 au 21 mars à New York, a également assuré que les droits des femmes ont connu un progrès signi ficatif sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI. En effet, le Souve rain a initié plusieurs chantiers de ré forme, parmi lesquels figurent le Code de la famille, le développement humain et la protection sociale.



«L'inscription des droits des femmes dans la Constitution de 2011 a marqué une avancée majeure en consacrant l’égalité entre les hommes et les femmes et en établis sant la parité comme un principe constitutionnel s'appliquant à tous les droits civils, politiques, écono miques, sociaux, culturels et environ nementaux. Ces changements constitutionnels majeurs ont coïn cidé avec l’engagement croissant du Maroc dans divers pactes internatio naux relatifs aux droits des femmes, le renforcement de sa pratique conventionnelle et son interaction avec les mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l'Homme », a précisé Latifa Cherif.



Elle a relevé que le débat public sur les droits économiques et les po litiques d'égalité des genres a connu une évolution notable dans le sillage des réformes ayant conduit à la créa tion de plusieurs institutions consti tutionnelles dédiées aux droits, aux libertés et à la gouvernance, telles que le Conseil national des droits de l’Homme et l’Instance de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination.



A cela s’ajoutent l’adoption de la loi 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la loi organique relative à la loi de Finances, le Code du tra vail, la Charte de l’investissement et la loi sur la protection sociale.



Compte tenu de l’importance de l’autonomisation économique des femmes, ainsi que de l’engagement de toutes les composantes de la Chambre des représentants à mettre en œuvre les dispositions constitu tionnelles et les engagements inter nationaux du pays, le Groupe de travail thématique sur l’égalité et la parité a été créé au sein de la Cham bre des représentants.



Une part im portante de son programme de travail a été consacrée à l’autonomi sation économique des femmes. Latifa Cherif a indiqué que la Chambre des représentants a mis en place un groupe de travail thé matique chargé du suivi des condi tions et des modalités d’application de la loi 103.13 relative à la violence contre les femmes.



Par ailleurs, le Parlement joue un rôle actif dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes à travers ses fonctions constitutionnelles, que ce soit en matière de législa tion, de contrôle de l’action gou vernementale ou d’évaluation des politiques publiques. Malgré les avancées constitution nelles, institutionnelles et politiques significatives réalisées par le Maroc, l’autonomisation économique des femmes reste confrontée à de nom breux défis.



En effet, les obstacles entravant leur participation pleine et égale à l’économie sont liés à un sys tème multidimensionnel combinant des facteurs juridiques, politiques, sociaux et culturels. Cette situation exige des efforts soutenus et une ac tion sur plusieurs fronts, a précisé la députée usfpéiste.



Et la parlementaire ittihadie de conclure que l’autonomisation éco nomique des femmes est tributaire de leur accès aux ressources finan cières et de l’amélioration du cadre juridique et législatif relatif à leurs droits économiques, tout en veillant à la mise en place d’une politique pu blique soucieuse de l’égalité et de la parité.



Il est essentiel de renforcer la représentation des femmes dans les instances de décision, d’améliorer leurs compétences et leur qualifica tion professionnelle, sans oublier la sensibilisation culturelle et sociale à l'importance de leur participation économique et de leur contribution à la prise de décision.



