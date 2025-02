Lassad Chabbi: Je ne m'attendais pas à un retour aussi rapide au Raja de Casablanca

Botola Pro D1



Voici les résultats des matches disputés vendredi et samedi de la 20è journée de la Botola Pro D1 de football:



Vendredi

MAT-UTS : 1-1

JSS-SCCM : 1-1



Samedi

MAS-CODM : 1-3

ASFAR-IRT : 3-2

OCS-DHJ : 0-0

A noter que les matches RCAZ-Raja, FUS-RSB et WAC-HUSA devaient avoir lieu dimanche.



Moussaddaq au Zamalek



Le Zamalek d'Egypte a annoncé, samedi, le recrutement du défenseur marocain Sallah Moussaddaq. "En provenance du Maroc… Souhaitons la bienvenue au le Lion de l’Atlas, Sallah Moussaddaq", a écrit le club égyptien sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Selon des médias locaux, le défenseur marocain (26 ans) a signé un contrat de trois ans et demi, en provenance de la Renaissance Zemamra.

Avec 23 points, le Zamalek occupe la troisième place au classement du championnat égyptien. Quatre unités le séparent de Pyramids FC, leader du championnat.