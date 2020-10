Larbi Naji, fidèle combattant de Berkane

Lemilieu de terrain LarbiNaji est depuis plusieurs années l'un des meilleurs joueurs de laBotola. Le "combattant", comme l'appellent affectueusement lessupporters de la RS Berkane, est aussi un buteur qui a été décisif danstant de matches pour les Oranges. Avec une technique solide et une vision impressionnante, les rôles défensifs et de transition de Larbi ont été essentiels à la philosophie tactique des finalistes de la Coupe de la Confédération de la CAF Total 2019 et 2020 dans les compétitions nationales et continentales. Les capacitéstechniques et physiques de Naji l'aident à accomplir demanière exceptionnelle son rôle sur le terrain, en exerçant une forte pression surles adversaires et en assurant une transition rapide entre la défense et l'attaque. Né à Sale en 1990, Naji a commencé à jouer au football en tant qu'amateur dans la rue, avant qu'il ne croise le regard d’un détecteur de talent. C'est le moment qui a changé sa vie. "Le football est tout dans ma vie depuis que je suis enfant.J'ai grandi dans un quartier populaire où le football était notre passion.J'ai commencé à jouer dansla rue, puisj'airejoint une équipe locale amateur à Salé, jusqu'à ce qu'un détecteur de talent d'Ittihad Touarga me demande de rejoindre son club.C'est à cemoment que je suis passé de joueur amateur à joueur professionnel", a déclaré Naji à CAFOnline.com Larbi a joué deux saisons à Ittihad Touarga, puis une autre avec l'Association Salé avant de rejoindre la RS Berkane en 2014 pour devenir l'un des talismans du club. Il a remporté la Coupe du Trône avec Berkane en 2018, le premier titre de l'histoire desOranges.Il était également un joueur clé lorsque la RSB a atteint la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF l'an dernier. "Année après année, nous acquérons de l'expérience dans les compétitions de la CAF. Nous étions sur le point de remporter la Coupe de la Confédération l'an dernier,mais nousl'avons perdue à peu de choses près. Quand nous perdons, nous endossons notre responsabilité.Nous avons joué un beau footballmais nousmanquions peutêtre d'expérience, et nousl'avonsmaintenant. Mon ambition est de remporter un titre continental avec le club qui m'a tout donné", a-t-il ajouté. Pour Larbi Naji, la RS Berkane est plus qu'un simple club, mais une famille où l'on trouve un soutien mutuel et sans fin. Avec un objectif clair partagé par l'ensemble du staff à savoir concourir pour les titres, Naji exprime son attachement à la ville de Berkane, et sa satisfaction de porter le maillot du club depuis plus de six ans. "Je suisjuste heureux d'être ici et je veux donner plus à ce club", a-t-il noté. Naji, qui joue également pour l'équipe nationale marocaine des joueurs locaux, a été décisif dans de nombreux matchs. En plus de ses rôles défensifs, il marque des buts sur des frappes et coups de tête puissants. Ses buts et son esprit de combattant ontfait que lessupportersle considèrent comme l'un des meilleurs transferts de l'histoire du club. « Bien qu'il vienne d'une autre ville, nous le voyons comme le fidèle garçon de Berkane. C'est ici qu'ils'estfait un nomet qu'il amontré son talent etsa passion pourle jeu.Vousle trouverez partout sur le terrain, au milieu, en attaque ou en défense. Naji est un vrai chef et un vrai combattant! ", a déclaréYassineTalbi,supporter de laRSBerkane, à CAFOnline.