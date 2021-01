Laporta, Font et Freixa déclarés candidats officiels à la présidence du Barça

J oan Laporta,Victor Font et Toni Freixa ont recueilli le nombre minimal de 2.257 signatures de soutien validées et ont été officiellement déclarés candidats pour la présidence du FC Barcelone, a annoncé le club catalan jeudi dans un communiqué. "Une fois le processus de validation des signatures achevé, le comité électoral (...) a proclamé Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa candidats officiels à la présidence du FC Barcelone, comme établi par l'article 48.5 des statuts du club", a indiqué le Barça dans son communiqué. Emili Rousaud, le quatrième précandidat qui avait présenté le nombre minimal de 2.257 signatures de socios (supporters-actionnaires) nécessaire pour devenir candidat officiel, "a annoncé au comité électoral, durant le processus de validation des signatures, sa décision de se retirer du processus électoral", précise le communiqué.



Rousaud a également rendu sa décision publique au travers d'une vidéo où on l'a vu très ému, et dans laquelle il a annoncé que son équipe avait refusé l'idée d'une coalition avec Toni Freixa, assurant que "notre proposition sportive et économique était la meilleure". Joan Laporta, l'ancien président du club (2003-2010) et grand favori de ce scrutin, a présenté 10.272 signatures, et le comité électoral en a validé 9.625.



Des chiffres bien supérieurs à ses deux concurrents: Victor Font a présenté 4.713 signatures mais 4.431 d'entre elles ont été validées, et Toni Freixa a présenté 2.822 signatures mais seulement 2.634 d'entre elles ont été avalisées. Maintenant que les trois candidats officiels sont connus, la campagne électorale officielle devait débuter vendredi et durera jusqu'à la date des élections, pour l'instant fixée au 24 janvier. Mais en raison de la flambée des cas de Covid-19 et du prolongement des restrictions en Catalogne, les élections au Barça pourraient être reportées selon la presse locale : les dirigeants du club devaient rencontrer les autorités catalanes vendredi pour décider du maintien ou du report du scrutin.