Lancement du premier championnat marocain de foot US

L’effervescence est à son comble pour les plus Américains des Marocains. Des dizaines de passionnés composeront, à partir de ce week-end, les équipes féminines et masculines engagées dans la 1ère édition du championnat marocain de football américain, organisée par l’Union marocaine de football américain (UNMFA). Chaque semaine, Libé vous propose de découvrir deux de ces teams aux histoires insolites.



Pour les Rabat Lions, tout a commencé un soir de février 2012. «Un groupe d’amis fans de la culture US, a découvert le football américain en regardant le Super Bowl», se remémore Mohammed Soufiane El Younoussi lors d’un reportage que nous avions réalisé il y a près d’un an. «L’un d’entre eux, Tarik Mouh, qui est d’ailleurs précurseur du foot US dans le pays, s’est procuré un ballon. Et c’est ainsi qu’ils ont commencé à pratiquer sur les plages de Rabat, attisant par la même occasion la curiosité des passants dont certains sont devenus des adhérents», a-t-il poursuivi.



Si Mohammed Soufiane El Younoussi n’était pas tout à fait présent à l’aube de la création des Rabats Lions, il est aujourd’hui le garant du zénith du club qu’il préside, repoussant et combattant inlassablement le crépuscule d’une discipline dispendieuse pour ses adhérents et aux caractéristiques pour le moins particulières.



Il a fallu donc attendre plus de 8 ans d'existence pour que les Lions sortent enfin de leur tanière et défient une adversité autre que celle de l’entre-soi. On en compte plus d’une soixantaine, répartis entre le flag football pour les femmes (une vingtaine de pratiquantes) et le foot US avec contact. Tous n’ont pas succombé au charme du foot US en suivant la même trame. Mais la finalité a été la même, une pratique régulière, à la lisière du fanatisme.



Designer 3D en événementiel et gérant d’un petit projet d'e commerce «Sb.hustlers», Soufiane Baslame a découvert le foot US par l’entremise d’un ami. Quant à Salima Ettouahri, étudiante en droit français, la genèse de sa ferveur pour le flag football a pris forme à travers des extraits de matchs NFL et le Super Bowl. Avant de s’amplifier au contact d'autres pratiquants, après avoir assisté à un camp d’initiation organisé au complexe Moulay Rachid “et j’ai adoré. D’ailleurs, le mois suivant, j’ai intégré une équipe pour m’initier au football US, avant de devenir adhérente des Rabat Lions», se souvient-elle.



A l’époque de notre reportage, c’est sur un terrain de proximité balayé par le vent atlantique et écrasé par un soleil brûlant que nous avons posé des visages et des noms sur quelques-uns des adhérents et adhérentes du Rabat Lions Club. Les rires se mêlaient aux encouragements. Plusieurs ateliers étaient organisés : les receveurs, les lanceurs et les avants. «L’ambiance est toujours au top avec des fous rires garantis et un bel esprit d’équipe», se réjouit Salima Ettouahri. Une ambiance dont la légèreté n'arrivait pas à éteindre l’adrénaline, le challenge, l’énergie folle et l’esprit de compétition qui se dégageaient de l’entraînement, pendant lequel des hommes et des femmes de divers horizons soufflaient en cœur sur les braises de la flamme de leur amour pour le foot US.



Mais comme dans toutes les histoires d’amour, tout n’est pas rose. Les obstacles à même de décourager l’ardeur des adhérents sont légion. Mohamed Soufiane El Younoussi, affublé d’une double casquette d'entraîneur-président qui s’impose quand on doit faire de grandes choses avec les moyens du bord, est conscient des sacrifices consentis. Déjà, pour pratiquer, il ne faut pas avoir d'oursins dans les poches, notamment pour s’octroyer un combo de protection basique et surtout indispensable. «Un casque et une épaulière, puis un pantalon de protection. Le prix du casque est de 2500 DH. L’épaulière, 1500 DH. Donc pour un seul athlète, il faudra compter 4000 DH. Sans parler du maillot de l’équipe et des crampons», énumère El Younoussi.



Cet attirail, dont le prix est à la portée de peu de personnes, n’est malheureusement pas le seul écueil qui s’oppose au développement de la discipline. Les dimensions des terrains utilisés lors des entraînements sont loin de cadrer avec les standards et règles de la discipline. “Les dimensions d’un terrain de football sont de 100 yards sur la longueur, équivalant à 90 mètres plus une extension de 10 mètres et 60 de large. Ces dimensions sont introuvables au Maroc. De plus, nous n’avons même pas la possibilité de s’approprier un terrain de foot pour l’aménager. Et nous avons encore moins de facilités pour louer des terrains de proximité”, regrettait il y a quelques mois Mohammed Soufiane El Younoussi.



Entre-temps, si la problématique des stades n’est toujours pas complètement résolue, il n’en reste pas moins que la discipline a fait un immense bond en avant en termes de décloisonnement et de pérennisation dans la sphère sportive nationale. Le lancement de la première édition des championnats marocains féminin et masculins, de foot US en est la preuve tangible.



