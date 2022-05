Lancement de la vente des billets de la finale

La vente des billets de la finale de la Ligue des champions d'Afrique entre le Wydad de Casablanca et Al Ahly du Caire a débuté jeudi, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



A l’issue de l’accord entre le Comité d’organisation de la finale et la Confédération africaine de football (CAF), la vente des billets de cette confrontation débute le 26 mai via le portail électronique officiel www.frmf.ma, affirme la FRMF dans un communiqué.



Dans le but de faciliter le déplacement aux supporters égyptiens qui se rendront à Casablanca pour assister au match, le Comité d’organisation mettra à leur disposition un bureau spécial à l’aéroport international Mohammed V pour l’obtention des visas d’entrée au Royaume et des billets, souligne le communiqué.



Le retrait des billets de la finale est possible au Complexe Benjelloun, stade Père Jégo, Complexe Etoile sportive de Casablanca et au Complexe Roches noires, précise la même source.