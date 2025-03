Lancement de l'édition 2025 des Soirées "Noches de Ramadán"

L'ambassade d'Espagne au Maroc, en collaboration avec les Instituts Cervantes, organise l'édition 2025 des Soirées de Ramadan "Noches de Ramadán", une série de concerts célébrant la richesse de la musique et de la tradition culturelle partagée entre l'Espagne et le Maroc pendant le mois sacré.



Cette année, le festival revêt une importance particulière puisqu'il coïncide avec la Journée internationale de la femme, le 8 mars, mettant en avant le rôle des femmes dans la préservation et l'évolution des traditions musicales, indique un communiqué de l’ambassade espagnole.



Le programme comprend une variété de spectacles qui explorent les racines communes et la diversité qui unissent les deux cultures. Parmi les artistes attendus, figurent le groupe Mawlid El Guemri, le projet Mujeres Mediterráneas, le Mercedes Luján Trio, le Jayhoon Trio et l'Ensemble Sidi Thami Lmdeghri avec le guitariste flamenco Simo Baazzaoui, indique-t-on.



Chacun de ces ensembles offre une perspective unique sur la fusion des styles musicaux qui ont prospéré au cours de siècles de trans-culturalité, note la même source, ajoutant que les Soirées du Ramadan célèbrent la culture des différentes régions du Maroc pendant une période de rassemblement communautaire et de spiritualité.



Le projet Mujeres Mediterráneas, qui sera présenté à Rabat (08/03) et à Marrakech (09/03), est un exemple emblématique de cette fusion. Composé d'artistes talentueuses des deux rives de la Méditerranée, ce groupe combine les rythmes orientaux et andalous aux harmonies du flamenco, aux chants arabes et aux mélodies séfarades.



A Tanger (07/03) et à Casablanca (08/03), le Trio Mercedes Luján présentera Flamencas, un groupe exclusivement féminin qui rend hommage au riche héritage culturel du flamenco. Chaque membre apporte sa propre histoire et son propre style à l'ensemble, captant l'attention du public avec son énergie contagieuse et sa passion sans limite.



L’Ensemble Sidi Thami Lmdeghri, présidé par Youssef Soussi, est une association pionnière de l'art du Melhoun à Fès et au Maroc. Cet ensemble sera accompagné par le guitariste flamenco Simo Baazzaoui, connu pour sa virtuosité et son talent à construire des ponts entre l'Espagne et le Maroc à travers sa musique. Il se produira le 15 mars dans la ville de Rabat.



Le Jayhoon Trio, dont le concert aura lieu le 20 mars à Rabat, nous transporte dans la région historique du Khorasan, un creuset culturel qui englobe l'Afghanistan, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Connu comme un carrefour sur la route de la soie, le Khorasan a vu naître de grands personnages tels qu'Omar Khayyam et Sheikh Ahmad Jam.



Le groupe Mawlid El Guemri, qui se produira dans les villes de Tétouan (18/03), Tanger (19/03), Fès (20/03), Casablanca (21/03) et Marrakech (22/03), est composé d'Antonio Arias (ancien leader du groupe de rock Lagartija Nick) et de Ramón Rodríguez. Leur musique s'inspire de la tradition andalouse, combinée aux tangos et aux chansons populaires de l'Albaicin et du Sacromonte de Grenade, créant une atmosphère unique qui transcende le temps et les frontières, conclut le communiqué.