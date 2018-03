Lancement de deux services électroniques au profit des fonctionnaires

La qualité du service public offert aux usagers constitue un élément essentiel de la réforme de l'administration, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée aux conclusions et aux recommandations des ateliers organisés en marge du Forum national de la haute fonction publique qui s’est déroulé le 27 février dernier, il a indiqué que les principes fondamentaux de la réforme de l'administration reposent sur la qualité des services publics, la compétence dans la gestion des ressources humaines et l'intérêt public.

Il a, également, relevé que la vision de la réforme de l'administration est centrée sur quatre axes, à savoir la transformation organisationnelle, la transformation numérique, la transformation éthique et la transformation managériale, soulignant que la transformation organisationnelle repose sur la charte de la déconcentration, la révision du cadre réglementaire qui fixe les règles régissant les départements ministériels et sur un programme national pour améliorer l'accueil.

Pour ce qui est de la transformation managériale, elle repose sur la charte des services publics et sa restructuration, la création d'un observatoire pour l'administration publique et d'un baromètre pour mesurer la qualité des services publics, a poursuivi le ministre, notant que la transformation éthique porte sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption, les mécanismes de mise en œuvre du droit d'accès à l’information et le plan d'action pour un gouvernement ouvert.

Concernant la protection sociale du fonctionnaire, Mohamed Benabdelkader a souligné la création d'une fondation pour les œuvres sociales dédiée aux administrations qui n'en disposent pas, la révision du système d'indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles dans les administrations publiques et la mise en place d'un cadre juridique pour la médecine de travail, l'hygiène et la sécurité professionnelles et la prévention des risques.

A signaler, par ailleurs, que deux services électroniques dédiés aux fonctionnaires ont été lancés, mardi à Rabat, permettant, via deux applications, la simulation du calcul du salaire et des pensions civiles.

Le lancement de ces deux applications a été annoncé lors de cette même conférence de presse.

L'application de simulation du calcul du salaire permet de calculer le montant provisoire du salaire mensuel net, sachant que le salaire se calcule à partir de plusieurs données, portant notamment sur la situation administrative, la situation familiale et le type de la mutuelle.

Cette application, également disponible sur le portail du ministère, permettra de calculer les différents éléments du montant, à savoir le salaire brut, le salaire net imposable, le salaire net, les indemnités de base ainsi que le montant total des retenues.

La deuxième application, qui concerne les pensions civiles, permet de calculer le montant approximatif de la pension payable lors de la retraite pour quelconque motif, en fonction d'un ensemble de données, liées particulièrement à la raison de mise en retraite, les données personnelles et la date de radiation des cadres. Cette application permet également de calculer les différents éléments du montant de la retraite, à savoir la retraite brute, la retraite nette imposable et le montant total des retenues.