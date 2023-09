Lamia Boumehdi : Je suis tellement fière de faire partie de la famille du Tout Puissant Mazembe

Arrivée à la tête du Tout Puissant Mazembé en mars dernier, Lamia Boumehdi s’apprête à découvrir le tournoi de l’UNIFFAC (8 au 14 septembre), qualificatif pour la Ligue des champions. A 39 ans, l’ancienne attaquante des Lionnes de l’Atlas se dit plus motivée que jamais, afin de mener à bien la feuille de route que lui ont confiée les dirigeants du club congolais.



Q : Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet du Tout Puissant Mazembe ?



R : Avant mon arrivée à Lubumbashi, j’officiais à la direction technique au sein de la Fédération Royale marocaine de football, j’étais en charge de la formation des entraîneurs, un poste directement en relation avec mes fonctions d’inspectrice à la Confédération africaine de football. Quand j’ai reçu l’appel du Tout Puissant Mazembe, j’ai longuement discuté avec les dirigeants du club. Le projet consistait bien sûr à encadrer l’équipe première mais aussi à la mise en place de l’académie pour le développement du football féminin. Je ne pouvais qu’accepter.

J’avais aussi besoin de me challenger et de sortir de ma zone de confort, ce que j’arrive à faire avec le TP Mazembe.



Vous avez découvert un nouveau pays, la République Démocratique du Congo, comment se passe votre vie à Lubumbashi ?



Tout se passe bien ! Le TP Mazembe est un club très professionnel comme on a pu le voir avec la section masculine. J’aime la confiance que me donne le club et surtout cette coopération Sud-Sud. Il est temps que les enfants de l’Afrique s’unissent pour la grandeur de notre continent. Je suis tellement fière de faire partie de la famille du TPM. J’aime la façon dont on travaille avec le comité, les dirigeants et les joueuses.



Source: cafonline.com