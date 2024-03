LafargeHolcim Maroc : Hausse de 11,2% du résultat net en 2023

Le résultat net consolidé de LafargeHolcim Maroc s'est établi à 1,54 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2023, enregistrant une hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente.



Cette progression s'explique par l’évolution favorable du résultat d’exploitation et de la révision, en 2022, de la base d’impôt différé suite à la hausse progressive de l’IS de 2023 à 2025 prévue dans la loi de Finances 2023, indique la société dans un communiqué financier sur ses résultats annuels de 2023, notant que le résultat net social a été arrêté à 1,41 MMDH au 31 décembre 2023.



Au terme de l'année 2023, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 8,21 MMDH, enregistrant une progression de 2,8%, alors que le retour sur capitaux investis a atteint 9,8%, rapporte la MAP.



Le résultat d’exploitation courant s’élève à 2,97 MMDH, soit une progression de 10,5% par rapport à la même période en 2022, liée principalement à la hausse du chiffre d’affaires ainsi qu’à l’optimisation des coûts de production et à la consolidation de la performance opérationnelle.



En termes de dividendes, le Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 66 dirhams par action au titre de l’exercice 2023. S'agissant des perspectives pour 2024, LafargeHolcim Maroc assure que le secteur cimentier marocain devrait connaître des perspectives favorables avec l’impact positif attendu sur le marché de la construction du programme d’aide directe au logement et de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030 au Maroc.



Dans ce contexte, LafargeHolcim Maroc compte poursuivre ses efforts de différenciation commerciale et d’optimisation de coûts, tout en continuant la réalisation d’avancées importantes de son programme de développement durable telles que l’élargissement de la gamme de produits à faible empreinte carbone, l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement de la biodiversité dans les carrières ou l’optimisation de la consommation d’eau des sites industriels.



Par ailleurs, la société fait part de l'accélération de la mise en œuvre de sa feuille de route de décarbonation, en maximisant l’utilisation de l’électricité verte (85% de la consommation en 2023) et des combustibles de substitution et en optimisant la formulation de ses produits.