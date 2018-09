Lady Gaga se trouvait laide à l’école

La chanteuse et actrice de 32 ans – qui se nomme réellement Stefani Germanotta – se sent proche de son personnage Ally, qu’elle incarne dans le film ‘A Star is Born’ à cause de sa non-confiance en elle.

Elle partage avec le magazine Variety: “Je me vois tellement quand j’étais plus jeune, quand je ne croyais pas en moi, quand j’étais harcelée à l’école, je me sentais laide, et ma seule échappatoire était la musique et c’est pourquoi j’ai commencé à chanter et à écrire des chansons et à jouer la comédie, parce que je voulais m’échapper de toute cette douleur. Petite Stefani maintenant, elle est très humble et très surprise”.

Et même si la chanteuse de ‘Edge of Glory’ ressentait de la pression en débutant sa carrière, elle a toujours tout fait de sa façon, et est restée elle-même.

Elle déclare: “J’ai toujours fait ce que je voulais. S’ils voulaient que je sois sexy, je voulais être bizarre. J’ai toujours voulu définir ce qu’est d’être moi et j’ai toujours eu quelque chose à dire et j’ai toujours fait en sorte de m’affirmer de ma façon quand j’avais quelque chose à dire”. En revenant sur son personnage, Gaga poursuit: “Ally passe par toutes ces choses aussi en même temps qu’elle navigue dans sa carrière, et c’était très important pour moi de voir ce personnage différent de moi. J’espère que le message d’amour passera entre eux et le fait de croire en quelqu’un… Une centaine de personnes pourraient être dans la pièce et 99 ne vont pas croire en toi, mais si juste une personne y croit, ça peut changer toute ta vie et Jackson croit en Ally et le fait qu’il croit en elle, change toute sa vie”.