Labib El Hamrani: La sélection marocaine veut signer une participation honorable

La sélection nationale ambitionne d'honorer le Maroc et de jouer les premiers rôles lors de la 25ème édition du Championnat arabe de basketball, qui se tiendra du 26 décembre au 3 janvier prochain en Egypte, a affirmé le sélectionneur national, Labib El Hamrani.



Le coach national a expliqué, dans une déclaration à la presse, jeudi soir à l'issue d'une séance d'entraînement des éléments nationaux en préparation à ce tournoi, que l'équipe marocaine est bien préparée en prévision de cette compétition afin de signer une participation remarquable.



Le tirage au sort du championnat arabe, qui a eu lieu au Caire, a placé l'équipe nationale dans le groupe B, aux côtés de l'Egypte, de la Tunisie, des Emirats arabes unis et du Koweït. Il a noté que les préparatifs, qui ont débuté mercredi, se déroulent dans de bonnes conditions avec la participation de tous les joueurs, à l'exception de Ayoub Nouhi et Badr Azougha, blessés, qui seront absents du stage de préparation et du championnat arabe. Selon lui, la liste convoquée comprend quatre nouveaux jeunes joueurs qui se sont distingués à la division excellence de basketball, exprimant son espoir que les éléments nationaux seront en mesure de poursuivre leur courbe ascendante, à l’instar du Championnat d'Afrique des joueurs locaux en Angola.



L'objectif de la convocation de nouveaux éléments à l'équipe nationale marocaine s'inscrit dans le cadre des efforts visant à mettre en place un groupe "homogène" composé de joueurs confirmés ayant une grande expérience au niveau arabe, a-t-il expliqué, notant que l'ambiance positive au sein du groupe donne aux joueurs une grande confiance afin de jouer un rôle de pionnier dans cette compétition. Pour sa part, le joueur de l’équipe nationale Soufiane Benmahine a souligné, dans une déclaration similaire, que ce tournoi, qui intervient après l'exploit réalisé en Angola, constituera une occasion favorable pour démontrer les capacités des joueurs et réaliser de bons résultats.



Le joueur Kevin Franceschi a, de son côté, indiqué que l'équipe nationale marocaine, logée dans un groupe relevé, abordera les compétitions avec détermination et enthousiasme pour obtenir des résultats à la hauteur des aspirations des supporters et amateurs de ce sport. Lors de son premier match, l'équipe nationale marocaine affrontera son homologue tunisienne le 27 décembre courant.



L'équipe nationale des joueurs locaux de basketball avait remporté la Coupe d'Afrique des nations, « AfroCan », après avoir battu son homologue ivoirienne, sur le score de 78 à 76 points, en finale disputée en juillet dernier à Luanda.