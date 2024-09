LabelVie cède 40% de ses titres de participations dans Terramis SPI-RFA

LabelVie a cédé, au cours du deuxième trimestre 2024, 40% de ses titres de participations dans Terramis SPI-RFA à plusieurs investisseurs institutionnels de renom.



Parmi ces investisseurs figure Al Ajial Holding, Farah Al Maghreb, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et Sanlam Maroc, pour un total de 473 millions de dirhams (MDH) de participation, indique LabelVie dans un communiqué.



Morocco Real Estate Management (MREM), gestionnaire du véhicule, a piloté cette opération, fait savoir la même source, notant que cette transaction "témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du fonds à générer des rendements stables à long terme, ainsi que dans la solidité du Groupe LabelVie, principal locataire des actifs détenus par le fonds".



Au 30 juin 2024, le Terramis SPI-RFA OPCI gérait un total d’actifs de 1,8 milliards de dirhams (MMDH) et des actifs nets de 1,2 MMDH. Le fonds détient 17% de la surface commerciale de LabelVie, représentant 40% du capital, rapporte la MAP.



En 2024, Terramis SPI-RFA a distribué 75 MMDH de dividendes à ses actionnaires au titre de l’exercice 2023, confirmant sa capacité à offrir des rendements attractifs à ses investisseurs.



LabelVie s’est inscrit depuis plus d’une dizaine d’années dans un stratégie de séparation de l’activité opérationnelle de celle issue des actifs immobiliers du groupe en vue de financer le développement du Groupe, optimiser la rentabilité provenant des actifs immobiliers par une gestion optimale confiée à des asset managers externes et renforcer les équilibres financiers du Groupe.