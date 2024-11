LabelVie : Un CA consolidé de 12,1 MMDH à fin septembre

Le Groupe LabelVie a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en progression de 2,2% par rapport à l’année précédente.



Les ventes de marchandises à périmètre comparable se sont maintenues à des niveaux proches de leur historique, témoignant de l’adaptabilité du Groupe face aux fluctuations du marché et des attentes des consommateurs, indique LabelVie dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Et de noter que le Groupe continue d’investir dans le développement de son réseau afin de renforcer sa présence sur le territoire national, avec plusieurs ouvertures durant l’année.



Au terme du troisième trimestre 2024, le Groupe LabelVie a réalisé un investissement total de 862,9 millions de dirhams (MDH), qui concerne essentiellement l’expansion et la rénovation des magasins ainsi que le programme de transformation digitale initié par le Groupe en 2022.



De son côté, l’investissement net s’élève à 391 MDH suite à la cession de 40% des titres de l’OPCI Terramis.



En dépit de l’intensification des investissements dans le plan de développement, l’endettement net du Groupe à fin septembre 2024 reste stable et sous contrôle, s’établissant à 3,8 MMDH.