LabelVie : Progression de 1% du CA à 3,82 MMDH au T1-2024

Le chiffre d'affaires de LabelVie s'est établi à 3,82 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de l'année (T1-2024), contre 3,77 MMDH à la même période de l'année précédente, soit une progression de 1%.



Pour leur part, les investissements du T1-2024 ont porté sur une enveloppe de 328 millions de dirhams (MDH), en augmentation de 17% par rapport à l’année précédente, indique LabelVie dans un communiqué sur ses indicateurs financiers du 1er trimestre.



Ces investissements ciblent la croissance organique du Groupe et la poursuite du programme de transformation digitale, précise la même source, notant qu'un programme majeur de transformation de la chaîne logistique, visant à améliorer l’expérience clients dans les magasins a été généralisé à l’ensemble des points de vente durant ce trimestre.



En ligne avec l’intensification des investissements afin d’accompagner le plan de développement du Groupe sur 2024 et 2025, l’endettement net de LabelVie s’établit à 4,4 MMDH à fin mars 2024.



En termes de perspectives, LabelVie prévoit d’accélérer sa stratégie d’expansion et de proximité clients, avec notamment, l’ouverture de plus de 50 nouveaux magasins, le déploiement de Supeco, la montée en puissance du programme de fidélité et le développement du programme de franchise et le e-commerce.



Le Groupe continuera à mettre un accent particulier sur la transformation digitale et l’amélioration du soutien au pouvoir d’achat, deux piliers essentiels de sa stratégie d’efficacité opérationnelle. Le 2e me trimestre sera également marqué par l’ouverture du capital de l’OPCI Terramis pour un montant de 500 MDH.