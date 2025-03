Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 4.100 entreprises créées en 2024

Un total de 4.107 entreprises ont été créées en 2024 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon des statistiques de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



Ces entreprises se répartissent entre les personnes morales (1.912) et les personnes physiques (2.195), précise l'Office dans son baromètre sur la création des entreprises.



Par secteur d'activité, le secteur du commerce domine avec une part de 43,10% du total des entreprises créées, suivi des transports (14,34%), des services divers (14,01%), du BTP et activités immobilières (11,56%), des industries (9,10%), de l'hôtellerie et de la restauration (3,32%), de l'agriculture et de la pêche (2,62%), des technologies de l'information et de la communication (1,52%), puis des activités financières (0,44%).



Par forme juridique, 72,2% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des sociétés à responsabilité limitée (27,7%), et 0,1% des succursales (SUCC).



A l’échelle nationale, le nombre total d’entreprises créées à fin décembre dernier s'est établi à 95.256, réparties entre les personnes morales (67.546) et les personnes physiques (27.710).