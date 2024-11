La vision de SM le Roi et les initiatives Royales pour l’Afrique mises en avant à Sotchi par Nasser Bourita

La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les partenariats et le développement en Afrique et les initiatives Royales pour le continent, ont été mises en avant, dimanche à Sotchi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de la 1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.



"Les trois grandes initiatives Royales, concernant le Processus de Rabat sur les pays africains atlantiques, l'Initiative pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, et l’Initiative du Gazoduc Nigeria-Maroc avancent très bien", a déclaré M. Bourita.



Il a souligné que ces Initiatives illustrent "par les faits, l’appel que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de lancer, pour un changement d’approche de la part des partenaires traditionnels envers le continent africain", rappelant que "l’Afrique a moins besoin d’assistance, dedavantage de partenariats mutuellement bénéfiques".



L’engagement continu et constant du Maroc en faveur de l’Afrique a, ainsi, été réaffirmé à Sotchi par M. Bourita, tout en jetant la lumière sur la politique africaine du Souverain, qui reste exceptionnelle en son genre, en ce qu’elle est principalement motivée par des considérations de développement du continent africain, avec une approche centrée sur l'humain, tournée vers des solutions africaines aux défis locaux et soutenue par une coopération Sud-Sud active, solidaire et efficace.



Dans cette droite ligne de la Vision Royale, le ministre a souligné que "ce dont l’Afrique a réellement besoin, ce sont des projets structurants de développement humain et social", avant de préciser : "Le meilleur partenaire de l’Afrique est celui qui saura mieux que les autres accompagner son élan, compléter ses lacunes et démultiplier son potentiel".

Par ailleurs, Nasser Bourita a eu, dimanche à Sotchi, un entretien bilatéral avec Serguei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.



Cette rencontre, qui a eu lieu en marge de la 1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, a été l’occasion de discuter des questions bilatérales et d’échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les relations riches et anciennes entre le Maroc et la Russie sont portées par le partenariat stratégique approfondi lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président russe Vladimir Poutine, à l’occasion de la Visite Royale historique à Moscou en 2016.



La relation entre le Maroc et la Russie est marquée notamment par un dialogue régulier à haut niveau. Outre la rencontre de Sotchi, M. Bourita et son homologue russe se sont entretenus, le 27 septembre dernier, en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York. Ils ont également eu des entretiens, le 21 décembre 2023, en marge des travaux du 6ème Forum de coopération Russie-Monde arabe, tenu à Marrakech.