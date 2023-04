La vision de S.M le Roi pour la promotion du sport mise en avant aux Nations unies

La vision clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI pour la promotion du sport a été mise en avant jeudi au siège des Nations unies à New York, à l'occasion de la célébration du 10ème anniversaire de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.



Intervenant à cette occasion, le président fondateur de l'ONG TIBU Africa, Mohamed Amine Zariat, a souligné que suite à l'adoption de la nouvelle Constitution le 1er juillet 2011, le Maroc a consacré dans sa Loi fondamentale le droit au sport comme droit inaliénable des citoyens et l'élève au rang de levier du développement humain.



Par ailleurs, la lettre Royale adressée aux participants aux Assises nationales sur le sport en 2008 a donné lieu à plusieurs projets de réhabilitation et de restructuration du secteur, a affirmé M. Zariat, qui participe à cet évènement auquel prennent part plusieurs experts et athlètes de renom, dont les ex-internationaux de football argentin et ivoirien, Javier Zanetti et Didier Drogba.



Au Maroc, le Nouveau modèle de développement vise à faire du sport un levier de développement humain, d'inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre l'exclusion et la marginalisation, a ajouté ce passionné du basketball et du sport comme vecteur de développement social.



"J’invite l’ensemble des Etats membres à se joindre à notre Sommet de l’éducation par le sport en Afrique prévu du 25 au 28 mai 2023 au Maroc afin de découvrir sur le terrain nos solutions et programmes axés sur l’éducation, sur l’insertion professionnelle et sur l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes par le sport", a-t-il ajouté.



Evoquant le rôle des ONG dans la promotion et l'inclusion sociale des jeunes, l'intervenant a rendu hommage aux acteurs nombreux "à créer de l’impact fort et durable auprès de leurs communautés".



Il a relevé que sa participation à l'évènement initié par l'ONU est l’occasion de "rendre un vibrant hommage aux associations sportives locales, aux écoles, aux éducatrices et aux animateurs qui déploient des programmes et des approches innovantes permettant l’utilisation du sport comme levier de développement humain, social et économique".



Fondée en 2011, Tibu Africa est une ONG qui "utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans les domaines de l'éducation, l'autonomisation et l'inclusion socioéconomique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique".



La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée le 6 avril de chaque année, est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde.



Elle est placée cette année sous le thème: "Marquer des points pour les peuples et la planète". Les activités au programme tendent à mettre l'accent sur l'influence du sport par rapport au développement durable et à la paix.



Selon les Nations unies, le sport est "un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous".