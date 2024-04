La vision Royale pour l’Afrique mise en avant à l'Université de l'Alberta

L'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a mis en avant, dans une intervention à l'Université de l'Alberta (Ouest), la vision prospective de SM le Roi Mohammed VI pour l'Afrique.



«La politique africaine du Maroc a été conçue et impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui en fait un axe prioritaire de la politique étrangère du Royaume», a souligné Mme Otmani devant le Congrès annuel du Campus Saint-Jean de cette institution universitaire (18-19 avril) qui a réuni des personnalités politiques, des diplomates, ainsi que des experts pour débattre des grands enjeux de l’heure.



L’ambassadeur a rappelé que le Maroc a intensifié et diversifié ses relations avec les pays africains en mettant l’accent sur la coopération politique, la promotion de la paix et la stabilité, ainsi que le partenariat économique et le co-développement.



Le Royaume ambitionne de voir le continent africain se positionner de manière compétitive dans tous les schémas de la gouvernance mondiale, à la faveur d’une approche globale et cohérente conciliant paix et sécurité et développement économique et humain dans le but d'assurer sa stabilité et sa prospérité, a-t-elle relevé.



Dans ce sens, Mme Otmani a expliqué que la vision Royale pour l’Afrique, prospective et active, s’articule autour de quatre fondamentaux complémentaires, en l’occurrence l’ancrage historique, le devoir de solidarité, l’impératif de réaliser un espace de paix, de sécurité, de stabilité commun et un engagement permanent pour le développement socioéconomique du continent.



La diplomate a aussi relevé la pertinence de la politique migratoire impulsée par le Royaume, qui permet aux migrants et aux personnes réfugiées dont le séjour a été régularisé, de jouir de la plénitude de leurs droits et d’accéder à toutes les prestations sociales et autres sur un pied d’égalité avec les nationaux. Le Congrès annuel du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta a pour objectif de faire avancer la discussion sur les grands enjeux, notamment dans l’espace francophone, et d’appliquer les solutions trouvées aux communautés francophones de l’Alberta et de l’Ouest canadien.



En marge de ce conclave, l’ambassadeur a présenté les opportunités et le climat des affaires au Maroc et ses attraits touristiques, à l’occasion d’une rencontre initiée par le consul honoraire du Royaume en Alberta, Momen Soubaihee, en présence de plusieurs ministres du gouvernement de cette province canadienne réputée pour son potentiel et expertise dans les secteurs du gaz et du pétrole, et de l’agriculture.



Au siège du Parlement provincial, la diplomate s’est entretenue avec le président de l'Assemblée législative de l'Alberta, Nathan Cooper, en présence notamment de la Première ministre de la province, Danielle Smith, de même qu’elle a tenu une réunion avec le ministre de l’Energie, Brian Jean, qui a salué les efforts du Maroc dans le domaine de la transition énergétique, indique un communiqué de la représentation diplomatique marocaine.



La diplomate a, par ailleurs, effectué une visite au siège de l'Association des Marocains de l'Alberta (Moroccan Alberta Society) qui a servi d’occasion pour échanger avec les membres de la communauté marocaine résidant à Edmonton, de diverses questions, dont les voies et moyens de promouvoir au mieux le Royaume en Alberta sur les plans économique, culturel et touristique.