La vie difficile pour les favoris Sauf le Sénégal

Seul le Sénégal a tenu son rang de favori lors des matches de lundi de la Coupe d'Afrique, dominant la Gambie 3-0, alors que le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée (1-1), tout comme l'Algérie par l'Angola (1-1).



Les champions d'Afrique ont assuré, et ont même montré au monde leur nouvelle perle Lamine Camara, tout juste 20 ans, auteur d'un doublé.



Les Sénégalais prennent la tête du redoutable groupe C devant le Cameroun et la Guinée.

Le "Syli National" a ouvert le score par Mohamed Bayo, puis les "Lions Indomptables" du Cameroun ont égalisé par le Toulousain Franck Magri.

A onze contre dix pendant une mi-temps après l'exclusion de leur capitaine François Kamano, les Camerounais n'ont pas réussi à marquer un deuxième but.



L'Algérie aussi a raté son entrée. Malgré un but initial de Baghdad Bounedjah, les "Verts" se sont fait rejoindre sur un penalty de Cristovao Paciencia "Mabululu", qui l'a fêté en faisant la panthère comme Bafétimbi Gomis quand il marquait pour Saint-Etienne.

L'Algérie, éliminée au premier tour lors de la dernière CAN, où elle était tenante du titre, commence mal son opération rachat.



La vie est décidément dure pour les cadors en Côte d'Ivoire, seuls les "Eléphants" locaux, vainqueurs de la Guinée-Bissau (2-0), ont assuré comme le Sénégal.

Le Nigeria a été tenu en échec par la Guinée équatoriale (1-1), tout comme l'Egypte par le Mozambique (2-2), et le Ghana a même été battu par le Cap-Vert (2-1).

La Tunisie, qui devait affronter la Namibie mardi, et le Maroc, mercredi contre la Tanzanie, savent qu'ils doivent se méfier.



Résultats

Lundi

Groupe C

Sénégal-Gambie : 3-0

Camerpun-Guinée : 1-1

Groupe D

Algérie-Angola : 1-1



Programme

Mercredi

Groupe F

18h00 : Maroc-Tanzanie

21h00 : RD.Congo-Zambie.