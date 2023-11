La victoire finale prend forme à partir de Casa

Le WAC croisera le fer, ce dimanche à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec son homologue sud-africain de Mamelodi Sundowns pour le compte de la finale aller de l’African League de football.



Une opposition entre deux formations qui se connaissent très bien après s’être rencontrées à douze reprises en six ans de compétition. D’ailleurs, c’est une équipe qui réussit fort bien au système de jeu des Rouges qui arrivent à avoir un ascendant et l’on espère qu’il en sera de même encore une fois au terme de ces deux manches de l’AFL.



Ce qui est sûr, c’est que ça ne sera pas une simple sinécure pour les Rouges, sommés de sortir le match juste, à savoir assurer un résultat qui leur permettra d’aborder le second acte, le 11 courant à Pretoria, dans de bonnes dispositions.



A cet effet, gagner, serait l’idéal mais le plus important serait de ne pas encaisser de but dans ce match chargé d’émotion pour la famille wydadie qui vient de perdre un des siens, le jeune joueur Oussama Foulouh qui a rendu l’âme jeudi après avoir été victime d’un accident de la route survenu en octobre dernier.



Avant d’atteindre cet ultime acte, le WAC avait éliminé aux précédents tours les Nigérians d’Enyimba et les Tunisiens de l’Espérance, tandis que Mamelodi Sundowns avait eu raison des Angolais de Petro Atletico et des Egyptiens d’Al Ahly.



Pour ce qui est du prize money, devant être revu à la hausse dès la prochaine édition tout comme d’ailleurs le nombre de clubs participants, il sera conséquent pour le vainqueur qui empochera 4 millions de dollars, au moment où le finaliste aura droit à une enveloppe de 3 millions de dollars. Les deux demi-finalistes se verront attribuer chacun 1,7 million de dollars et les quarts-de-finaliste 900.000 dollars chacun.



M.Bouarab