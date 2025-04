La version en langue française de «Mémoires d’Al Madani à Anfa Park» de Taoufik El Ouadie bientôt dans les librairies

La version en langue française du dernier roman de l’écrivain Taoufik El Ouadie, sera dans les librairies dans les prochains jours.



Le roman intitulé «Mémoires d’Al Madani à Anfa Park» et édité «aux Editions Afrique Orient» sera, même, exposé lors du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se tiendra à Rabat du 18 au 27 avril courant.



Taoufik El Ouadie a fait savoir, dans une déclaration à Libé, qu’il procèdera lors de ce SIEL à la présentation et la signature de son œuvre, ajoutant, par là même, que l’idée de traduction du roman dans la langue de Molière provient d’une volonté personnelle de partager cette expérience avec un large public. Et ce, suite à une forte demande de la part de ses amis ainsi que d’experts en développement personnel francophones, qui ont jugé nécessaire d'élargir le champ de discussion sur le sujet évoqué dans son roman, considéré comme tabou, et sensibiliser qui de droit des dangers du non-dit sur les générations futures.



En effet, l’ouvrage, de 175 pages de format moyen, aborde la violence physique au sein des établissements scolaires, à travers le récit d’un enfant qui a souffert de maltraitance durant une période critique de l’histoire du Maroc, celle dite des « années de plomb ».



«Entre blessures d’enfance et réalité d’adultes…» est une des définitions que donne Taoufik El Ouadie à son roman. Il nous révèle, également, que c’est une rencontre fortuite entre un sexagénaire et son enfant intérieur, dans un espace chargé d’histoires, ainsi qu'une invitation à l’introspection de nos êtres, et de terminer par une citation du philosophe Jacques Salomé : "Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l'écrit et celui qui le lit".

La traduction de «Mémoires d’Al Madani à Anfa Park » a été réalisée par l’auteur lui-même, vérifiée et révisée par l’homme de lettres, poète et journaliste Saïd Ahid.



Siham El Karchaoui