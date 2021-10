En dehors des murailles et arcanes de la géopolitique, la géostratégie, la diplomatie et les relations internationales, la culture vient, quant à elle, raviver la mémoire collective et livrer les secrets, sciemment et intentionnellement, quelque part, enfouis de l’histoire

Désormais, la vérité juridique et historique du dossier du Sahara marocain éclate, rayonne et triomphe, bravant les caprices d’une géographie ingrate et les manœuvres mystificatrices d’une bande de vieux casqués galonnés bornés en mal d’ennemis virtuels pouvant occulter la misère et les malheurs de tout un pays et présidant, hélas, à la destinée de tout un peuple se débattant sous son joug.Longtemps, des décennies durant, ce soi-disant dossier se perdait dans un sombre labyrinthe d’errements idéologiques avec son lot de concepts, de conceptions et d’acceptions aujourd’hui désuets et de théories politiques complètement obsolètes.Le nouvel ordre politique et économique international, conjugué à une globalisation accélérée et un numérique ravageur mais vertigineux, fondé, bon gré mal gré, sur une vision transparente et pragmatique des relations internationales, n’admet plus de telles tergiversations et élude, de fait, tous les calculs géostratégiques incohérents et crapuleusement intéressés.C’est dans ce contexte mondial que s’inscrit le fait de la justice rendue au Maroc à travers les différentes formes de reconnaissance de sa souveraineté historique sur ses provinces du Sud (résolutions onusiennes, conclusions de forums internationaux, solidarité de pays arabes et africains, positions diplomatiques clairement favorables à la démarche marocaine affichées par des pays latino-américains, européens et autres).S’agissant de la quête forcenée d’ennemis supposés et dans une pratique profane des règles régissant les relations internationales, l’Algérie, à titre d’exemple, a décidé la fermeture de son espace aérien aux avions militaires français de l’opération Barkane et le rappel de son ambassadeur, en réaction aux déclarations du président Emmanuel Macron concernant «le système politico-militaire fatigué» qui dirige l’Algérie et la «rente mémorielle fondée sur la haine de la France». Cela intervient quelques semaines après la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le Royaume «d’actions hostiles» à l’égard d’Alger, tout en critiquant, avec virulence, le rapprochement entre le Maroc et Israël, comme l’a souligné Younes Belfallah, chercheur et consultant spécialiste du monde arabe, dans une tribune publiée par le magazine français «Marianne» sur son site internet.Il est clair, d’après cette tribune universitaire mais aussi d’après une multitude d’études et d’analyses d’éminents chercheurs et observateurs et selon des déclarations de plusieurs acteurs politiques et diplomatiques à travers le monde, que l’attitude des dirigeants algériens s’explique, en tout d’état de cause, par la situation critique dans laquelle se débat le régime politico-militaire qui «souffre d’une instabilité politique accrue, à la suite de la mouvance populaire appelée «Hirak» représentée par des manifestations pacifiques contre le pouvoir militaire et ses pratiques de corruption », d’après M. Belfallah.Ainsi, la confection et la perpétuation du différend du Sahara marocain, non seulement handicapent, pénalisent l’épanouissement d’une génération entière de la population de la région et hypothèquent son développement mais aussi constituent un «frein» à l’intégration économique de l’Afrique et « un obstacle à la paix et à la stabilité» sur le continent, comme l’écrit le site d’information péruvien «Prensa 21» qui évoque les conclusions du séminaire international tenu dernièrement en Tanzanie.A ce propos, les participants à ce conclave, après examen de la stabilité et l’intégration de l’Afrique, ont souligné l’urgence de trouver une solution définitive à ce différend artificiel, basée sur l’initiative marocaine d’autonomie, pour accélérer le processus d’intégration dans un contexte marqué par les répercussions économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, indique là-dessus ce média.En outre, sous le titre « L’Algérie et le Polisario retardent le développement de l’Afrique », ledit site péruvien indique que la possibilité d’expulser la pseudo- « rasd » de l’Union africaine a été évoquée par les participants au séminaire de Dar es-Salam, ajoutant que ce groupe séparatiste fait peser une menace sérieuse sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, notamment. Ces mêmes participants, rappelle le site péruvien, ont également mis l’accent sur l’engagement indéfectible du Maroc à promouvoir la coopération Sud-Sud basée sur une approche « win-win » et la profonde conviction du Royaume dans le potentiel du continent africain.Sur un tout autre registre et en dehors des murailles et arcanes de la géopolitique, la géostratégie, la diplomatie et les relations internationales, la culture vient, quant à elle, raviver la mémoire collective et livrer les secrets, sciemment et intentionnellement, quelque part, enfouis de l’histoire; en l’occurrence le 7art.A l’affiche d’un cycle de cinéma international organisé au Panama dans le cadre de la célébration de la Journée internationale contre le changement climatique, figure le documentaire marocain « Sahara : Contes d’eau et d’espérance » qui a séduit le public de cinéphiles du pays caribéen, lors de sa projection à deux reprises dans le prestigieux amphithéâtre du Palais Bolivar, au sein du ministère panaméen des Relations extérieures.Réalisé par Khadija Falahi, ce documentaire aborde la trilogie de l’eau, de l’homme et de la nature dans les provinces sahariennes du Royaume du Maroc. Il s’appuie sur les récits authentiques d’habitants du Sahara marocain mais aussi sur des archives historiques datant de l’époque de l’occupation espagnole.Ces témoignages recueillis jettent la lumière sur l’histoire de l’eau, retraçant le contraste manifeste entre un passé caractérisé par une extrême pénurie et un présent d’abondance et de suffisance. En outre, ces récits mettent en relief la relation viscérale du sahraoui avec l’eau et témoignent des efforts concrets consentis par les pouvoirs publics marocains pour mettre fin aux difficultés et aux souffrances auquelles était confrontée la population sahraouie pour s’approvisionner en eau.L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Panama, Oumama Aouad, dans son allocution de présentation de ce film, a mis en exergue les grandes réalisations qui ont complètement métamorphosé l’ensemble des provinces du Sud du Maroc, jusqu’à en faire un pôle économique et touristique national et international.La communication de la diplomate marocaine a mis en lumière les politiques publiques mises en œuvre régulièrement depuis la récupération par le Maroc de son Sahara par le biais de la Marche Verte en expliquant que les efforts déployés ont permis de transformer le désert en une région prospère grâce notamment à la bonne gestion des ressources hydriques et une meilleure distribution de l’eau.Pour madame Aouad, ce documentaire qui relate cette « success story » dans un environnement climatologique aux conditions extrêmes, c’est également une source d’inspiration et d’espoir pour ne pas baisser les bras et continuer à lutter entre la volonté politique de haut niveau et l’engagement citoyen, comme c’est le cas dans la région du Sahara et dans le reste du Maroc. Par ailleurs, elle n’a pas manqué d’énumérer les grands ouvrages réalisés au Sahara, notamment les mégaprojets du dessalement de l’eau de mer dans les régions de Laâyoune et de Dakhla-Oued Eddahab. Ces projets structurants, considérés comme les stations les plus importantes au monde dans le domaine de dessalement d’eau, favorisent une meilleure alimentation en eau potable pour la consommation, ainsi que pour l’irrigation des terres agricoles.De son côté, Francisco Marquez, responsable du département de diplomatie culturelle au ministère panaméen des Relations extérieures, a vivement remercié l’ambassade du Royaume du Maroc pour la précieuse contribution qu’elle a apportée à l’agenda culturel panaméen, permettant au public une meilleure connaissance de la réalité du Maroc. Il a souligné que le documentaire « Sahara : Contes d’eau et d’espérance » représente « une source d’espoir et témoigne des efforts consentis par le gouvernement pour le développement du Sahara marocain ».L’on ne cessera jamais de le répéter… La culture, l’art et le sport, dénotant de la sérénité, la soif de paix et de bien-être du peuple marocain du Nord au Sud et la détermination patriotique manifestée à l’occasion de toutes les épreuves, doivent être promus et élevés au rang de chevaliers de la liberté, de l’épanouissement et du progrès, aux côtés, bien évidemment, de toutes les forces vives de la nation…Le Maroc a remporté la bataille de la cause de son intégrité territoriale…Il passe à autres choses…