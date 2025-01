La tournée régionale de l'ONMT fait escale à Agadir

BUSINESS Agadir,16/01/2025 (MAPB)-La tournée régionale du Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Achraf Fayda, destinée à renforcer le dialogue et la collaboration avec les acteurs locaux du secteur touristique, a fait escale jeudi à Agadir.



A cette occasion, M.Fayda , accompagné des équipes de l’Office a rencontré les autorités locales ainsi que les opérateurs touristiques représentés par le Conseil Régional du Tourisme -CRT- Agadir Souss-Massa, indique un communiqué de l'ONMT.



Placée sous le signe de l’engagement et de l’écoute, cette rencontre a permis au DG de l'ONMT, de recueillir les attentes et les recommandations des acteurs régionaux afin d’aligner la stratégie nationale de promotion touristique sur les besoins spécifiques de la région.



La démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de consolider la coopération entre l’ONMT et les différentes parties prenantes, en vue de booster l’attractivité de la région Souss-Massa, une destination phare du tourisme marocain.