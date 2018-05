La télé polonaise prédit une participation remarquable de l’EN au Mondial de Russie

L'équipe nationale marocaine de football "est l'une des sélections expérimentées qui aura une participation remarquable" lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, a affirmé vendredi la chaîne polonaise ''Sport''.

Les analystes de la chaîne sportive polonaise affirment, dans un programme spécial sur les Lions de l'Atlas, que le Onze marocain présente une riche expérience avec cette cinquième participation au Mondial, rappelant que le Maroc a été le premier pays arabe et africain à franchir le premier tour des phases finales en coupe du monde (Mexique 1986).

La chaine sportive souligne que la sélection nationale avait livré une belle prestation et réalisé un exploit inédit notamment au Mondial mexicain (1986), où elle avait fait match nul contre la sélection polonaise (0-0), puis aux États-Unis en 1994 et en France en 1998. Sa première participation à ce rendez-vous planétaire du ballon rond remonte à 1970 au Mexique. ''La sélection marocaine a toutes ses chances bien qu'elle ait hérité d'un groupe très relevé (groupe B) aux côtés de très fortes formations à savoir l'Espagne, championne du monde en 2010, et le Portugal, champion d'Europe en titre'', a ajouté la même source, notant qu'elle comprend des joueurs rodés, menés par le capitaine Mehdi Benatia (Juventus), qui évoluent dans les plus forts championnats européens notamment espagnol, italien, néerlandais, français, allemand et turc.

La liste de la sélection, dévoilée jeudi par l'entraîneur français Hervé Renard, montre que ''l'équipe marocaine allie expérience et jeunes talents'', avec des joueurs évoluant depuis des années en Europe et se sont jaugés à de grandes équipes européennes et d'autres jeunes en herbe qui ont brillé au sein de leurs clubs.

Sur cette liste annoncée, 19 joueurs évoluent dans des clubs européens, un dans le championnat émirati et trois dans le championnat national.

Selon la chaîne sportive, l'équipe marocaine, qui s'est qualifiée aux dépens de l'une des plus fortes équipes africaines, la Côte d'Ivoire, sera un rival sérieux pour les autres sélections de la même poule.

L'équipe du Maroc disputera, le 15 juin à Saint-Pétersbourg, son premier match du Mondial face à l'Iran avant d'être opposée aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo (20 juin à Moscou) et à la Roja (25 juin à Kaliningrad) lors de la troisième et dernière rencontre du premier tour.