La sœur de Black Panther aura sa propre BD

L’éditeur Marvel va publier les aventures inédites de la soeur du super-héros Black Panther, rendue célèbre par le film consacré à son frère, le premier du genre avec une distribution presque exclusivement noire. Shuri, la soeur, est le petit génie de la famille, capable d’inventer de nombreux objets et équipements à fort contenu technologique, dont beaucoup équipent son frère, T’Challa, lorsqu’il porte le costume de Black Panther. Son personnage, à la personnalité vive et pleine d’humour, campé dans le film par l’actrice guyanienne Letitia Wright, a séduit le public, au point que Marvel a décidé de lui offrir sa propre bande-dessinée.

Le premier album de “Shuri - The Black Panther’s sister” sera publié en octobre, a indiqué à l’AFP un porte-parole de Marvel, confirmant une information du site Bustle. Si Shuri n’est pas la première héroïne noire de l’univers des “comics”, devancée notamment par Storm, l’une des membres des X-Men de Marvel, les albums du genre consacrés à une femme noire sont très rares.

Marvel a confié à l’auteure afro-américaine Nnedi Okorafor (“Qui a peur de la mort?”), le scénario des aventures de Shuri. Le film “Black Panther” a constitué, de l’avis général, un tournant dans l’histoire de la représentation des Noirs dans le cinéma américain. Avec 1,34 milliard de dollars de recettes, il se situe en neuvième position des longs métrages ayant le plus rapporté dans l’histoire du cinéma.