Clap de fin des "Nuits du film saoudien"

La deuxième édition des "Nuits du film saoudien", organisée du 23 au 26 avril par la Commission saoudienne du film dans les villes de Rabat et de Casablanca, a pris fin vendredi soir.



La cérémonie de clôture de ce rendez-vous cinématographique, qui s'est déroulée au Mégarama de Rabat en présence notamment de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, et du directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz El Bouzdaini, a été marquée par la projection du long métrage saoudien "Hajjan", réalisé par Abu Bakr Shawky.



Ce film de 117 minutes raconte l'histoire de Matar, un jeune garçon qui vit dans le vaste désert saoudien avec son chameau Hofira. Suite à la mort de son frère Ghanim lors d'une course de chameaux, Matar se lance dans ce sport. Il devait lutter contre les tentatives de découragement pour renoncer aux courses en raison de son jeune âge et les convoitises des courtiers pour posséder Hofira. Ce film, qui met en lumière la relation étroite des Saoudiens avec les courses de chameaux, avait déjà remporté les prix du meilleur long métrage, meilleur tournage et meilleur acteur lors de la 4è édition du Festival du cinéma du Golfe, à Riyad en 2024.



Lors d’un débat ouvert à l'issue de la projection, l'actrice saoudienne Shaimaa Al Tayeb et le producteur du film, Firas Al Musharrah, ont salué l'intérêt que portent les cinéphiles marocains au 7ème art saoudien.



Dans une déclaration à la MAP, Al Musharrah s'est dit ravi de présenter son œuvre cinématographique au Maroc lors des "Nuits du film saoudien", qui promeuvent les échanges culturels et offrent l’occasion de partager avec le public marocain les œuvres cinématographiques et de débattre de questions intéressant la société saoudienne.

Il a par ailleurs souligné que le cinéma saoudien connait une véritable révolution aussi bien en termes de qualité qu'en nombre de productions, se félicitant du grand soutien dont bénéficie cette industrie.



Les "Nuits du film saoudien" ont connu la projection d'une sélection de longs et courts métrages saoudiens aux cinémas Mégarama de Rabat et Casablanca. Elles ont aussi été l'occasion de rencontres entre cinéastes, universitaires, étudiants et critiques, pour faire découvrir au public les œuvres cinématographiques de ce pays du Golfe. Dans un communiqué, le directeur général de la Commission saoudienne du film, Abdullah bin Nasser Al-Qahtani, a affirmé son engagement à promouvoir la culture cinématographique et à mettre en avant le potentiel du cinéma saoudien sur la scène internationale.

D'après lui, cette initiative vise à soutenir les talents locaux et à faire rayonner la production cinématographique saoudienne à l'échelle mondiale.



La Commission saoudienne du film vise, à travers ce rendez-vous dont la première édition s'est tenue en France, à promouvoir la diversité de la production cinématographique d'Arabie Saoudite, à soutenir les jeunes cinéastes saoudiens et à leur offrir l'occasion d'atteindre un public cosmopolite.