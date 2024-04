Arts plastiques. Quatre artistes marocains brillent à Stronarte

A l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, quatre artistes marocains ont réalisé récemment une grande fresque dans la commune italienne Strona dans le cadre de la première édition de Stronarte. Organisée par l’Association culturelle Pro Loco di Strona autour du thème «L’environnement et l'art», cette manifestation a réuni, pendant huit jours, les artistes Abdel Flitti, Rachid Jouida, Kaoutar Bassir Kaoutar et Tarik Sakhi, pour créer des installations permanentes, avec des matériaux recyclés, et une peinture murale dans le centre de la ville afin de sensibiliser à la protection de l’environnement.



Abdel Flitti est un sculpteur qui utilise du fer, de l'acier et d'autres métaux, vivant à Palma de Majorque. Rachid Jouida est un artiste-peintre à Strona, Italie depuis 18 ans, partageant son temps entre l'Italie et New York. Kaoutar Bassir est une architecte d'intérieur et plasticienne à Paris. Tarik Sakhi est un graphiste et directeur artistique à Bruxelles. Ces artistes, tous lauréats de l’École des Beaux arts de Casablanca, ont participé à la première édition de Stronarte en apportant leur expérience, compétence, créativité et talent pour l’environnement. Leur participation à Stronarte a été saluée par la critique pour son originalité, sa diversité et sa qualité artistique. En apportant leur touche personnelle à cet événement culturel majeur, ces artistes ont confirmé le rayonnement de l'École des Beaux-Arts de Casablanca sur la scène artistique internationale et ont ouvert de nouvelles perspectives pour sa communauté d'artistes émergents. Cet événement a offert aux visiteurs une expérience immersive unique.



"Je suis fière d’avoir participé à cet événement fédérateur. C'était une expérience riche en émotion et en partage. Avec trois autres artistes marocains, on a réalisé une fresque en utilisant des objets recyclés pour sensibiliser à l'environnement. Nous avons passé plusieurs jours à travailler sur ce projet, alliant nos différentes techniques artistiques pour donner vie à une œuvre unique. Chacun de nous a apporté sa touche personnelle à la fresque, créant ainsi une harmonie visuelle impressionnante», a indiqué l’artiste-peintre et architecte d’intérieur Kaoutar Bassir.



Au-delà de la dimension artistique, cette initiative avait pour but de sensibiliser le public à l'importance du recyclage et de la protection de l'environnement. Elle nous rappelle l'urgence d'agir pour préserver notre planète.



«Cette expérience m'a profondément marquée et m'a donné envie de continuer à m'engager à travers l'art pour des causes qui me tiennent à cœur. C'est une belle manière de faire passer des messages forts et de toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes», a-t-elle poursuivi.



Huit jours durant, Strona a été immergé dans des activités artistiques pendant huit jours. La diversité des formes d'expression artistique a nourri l’esprit du public qui a pu admirer les œuvres des élèves de l'école d'art JouidArt et du groupe Onde d'art, lors de l'exposition de peinture. Il y a eu aussi un atelier d'aquarelle animé par Lorena Castro Hurtado, une représentation théâtrale poignante avec la compagnie Atelier Teatro de Milan et un atelier de recyclage artistique pour les enfants des écoles primaires de Strona, Soprana, Mosso, Valle Mosso, Trivero, Pettinengo et Valle San Nicolao. Ajouter à cela, une chorale avec les Amici del canto de Cossato, un spectacle de danse avec les filles d'Arabesque et un Aperi-Swing avec l'école Crazy swing Ornet. Enfin, la cuisine de rue le samedi a ajouté une dimension festive et conviviale à cette semaine riche en découvertes et en partages.



Par Ayoub Akil