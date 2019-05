La sélection marocaine féminine de boxe remporte le tournoi international du Gabon

La sélection marocaine féminine seniors de boxe a remporté, vendredi, le tournoi international du Gabon, disputé au Palais des sports de Libreville, en empochant 5 médailles d’or.

Les médailles d’or ont été remportées par Rabab Haddar (48kg), Yasmine Moutaki (51kg), Oumaima El Ouali Alami (54 kg), Chaimae Erradi (64 kg) et Oumaima Belhabib (69kg), devançant ainsi le Cameroun et l’Algérie qui ont partagé les trois médailles d’or restantes.

Quant à la pugiliste marocaine Widad Bertal, elle a occupé la deuxième place dans la catégorie 57 kg, après avoir perdu la finale face à la Camerounaise Mambou Dorime Stéphane, tandis que Aouatif Bouane (60 kg) et Oufae Allali (75 kg) se sont contentées des médailles de bronze.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi qui a remis les médailles aux championnes marocaines.

Au terme de cette compétition, la délégation marocaine, composée de la présidente de la commission de la boxe féminine Nadia Regragui, du directeur technique des sélections nationales Mounir Barbouchi et de l'entraîneur Redouane Lourani, a fait part, à la MAP, de sa satisfaction de cette belle performance.

Pour les membres de la délégation marocaine, il s’agit d’un bon test pour les pugilistes marocaines qui se préparent aux Jeux africains, prévus au mois d’août à Rabat, d’autant plus que le tournoi a connu la participation des boxeuses reconnues sur la scène africaine.

Pour leur part, les pugilistes marocaines se sont dites fières de la victoire réalisée lors de ce tournoi, qui leur a permis de s’arrêter sur leur niveau de préparation aux compétitions continentales et internationales à venir.

Ce tournoi s’est déroulé, du 13 au 17 mai à Libreville, sous forme de championnat, la première et la deuxième de chaque catégorie de poids ont croisé le fer en finale. Le Maroc a participé à cet événement sportif qui s’inscrit dans le cadre du championnat d'Afrique zone 3, à l’invitation de la Fédération gabonaise de boxe.

Outre le Maroc et le Gabon, pays hôte, ont pris part à ce tournoi l'Algérie, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), l’Ethiopie, la Guinée, le Kenya, la République centrafricaine, le Congo, le Rwanda, le Sao-Tomé, la Somalie et la Tanzanie.