La sélection marocaine de kick-boxing prend part au championnat d'Afrique en Afrique du Sud

La sélection marocaine de kick-boxing participera au championnat d'Afrique de la discipline, prévu du 09 au 12 décembre à Johannesburg.



L'équipe nationale qui prendra part à cette compétition continentale, qualificative aux jeux mondiaux de Chengdu en Chine en 2025, comprend Meriem El Moubarik (moins 52 kg), Douaa Akhlouf (- 60 kg) et Soumia Tlaoui (- 70 kg), chez les filles, tandis que les couleurs nationales seront défendues, côté messieurs, par Adam Bahja (- 63,5 kg), Hamza Sabri (- 71 kg), Marouane Diouri (-75 kg) et Abdelkerim El Amrani (+ 91 kg).



Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, Savate et sports assimilés, les éléments nationaux, qui concourront dans l'épreuve du K1, seront encadrés par le directeur des sélections nationales, Lahcen Ouassou, assisté par Moncef Bouras.



Le Maroc sera représenté également à cette compétition par l'arbitre international Mustapha Ghanam, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de kick-boxing.