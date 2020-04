La sécurité des patients et du personnel de santé mise en avant

Plusieurs mesures et initiatives sanitaires ont été prises au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, pour protéger l’environnement et garantir la sécurité des patients, du personnel médical, des fonctionnaires des établissements de santé, des agents de propreté et de tous les citoyens marocains.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la campagne de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et de ses répercussions négatives, y compris au niveau environnemental qui a connu, dernièrement, une évolution significative de la qualité et de la quantité des déchets résultant des usages publics, ménagers, personnels et médicaux et provenant des établissements de santé spécialisés dans la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19, a indiqué, vendredi, un communiqué conjoint des deux ministères.

Ces mesures visent, également, à sensibiliser les citoyens, dont les personnes atteintes du nouveau coronavirus, sur la manière de traiter les déchets résultant de l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de s’en débarrasser de façon adéquate.



Dans ce sens, le ministère de la Santé a accordé une importance particulière à l’aspect environnemental dans son plan national de veille et de riposte au Covid-19, à travers la sensibilisation et le suivi rigoureux du processus de gestion des déchets médicaux provenant des établissements de santé.

Concernant la sensibilisation des citoyens, le ministère a mis en place des stratégies de communication comprenant des conseils à suivre pour se débarrasser des équipements de protection individuelle, a souligné la même source, notant que le ministère de la Santé affirme qu’il est préférable de se laver les mains avec de l’eau et du savon au lieu d’utiliser des gants sur lesquels le virus survit pendant près de 10 jours, contre seulement 10 minutes sur la peau.

Le ministère de la Santé souligne, également, que les masques médicaux ne doivent être utilisés que par les professionnels de santé, les patients et les personnes atteintes de symptômes respiratoires pour éviter toute contamination, appelant à jeter les gants, masques médicaux et mouchoirs en papiers dans une poubelle contenant un sac en plastique.

En outre, si un membre de la famille s’avère atteint du Covid-19, tous les déchets doivent être jetés dans un sac en plastique sans totalement le remplir, l’arroser d’eau de javel, fermer le sac, le mettre dans un second sac en plastique, avant de le placer avec le reste des déchets ménagers afin d’éviter toute contamination et, ainsi, réduire la propagation du virus chez les agents de propreté, souligne la même source.

Le ministère de la Santé s'est également engagé à sensibiliser sur les dangers des déchets résultant des traitements des patients du Covid-19 dans les établissements de santé, les appelant à renforcer les processus d'hygiène et à veiller à la bonne gestion des déchets médicaux conformément aux dispositions des lois en vigueur, souligne le communiqué, ajoutant que les entreprises spécialisées dans le transport et le traitement des déchets médicaux sont invitées à renforcer davantage les procédures de sécurité et le respect strict des règles d’hygiène publique.

A cet égard, un contrôle strict de ces entreprises sera assuré afin de garantir la bonne gestion des déchets médicaux avant leur élimination dans les lieux désignés à cet effet, tout en veillant au respect des règles en vigueur.

De son côté, le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement a appelé les entreprises spécialisées dans la gestion des déchets ménagers à sensibiliser ses fonctionnaires sur les dangers des déchets et au respect strict des règles d’hygiène, tout en leur apportant équipements et combinaisons nécessaires, conclut le communiqué.