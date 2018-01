La région Béni Mellal-Khénifra gagnée par une fièvre de l’investissement

En 2017, pas moins de 79 projets d’investissements ont été approuvés par le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra dont le montant global s’élève à plus de 22 MDH.

Des résultats en forte progression par rapport aux dernières années selon le communiqué publié par le CRI. Et pour ce dernier, cette avancée s’inscrit de ce fait dans la nouvelle dynamique économique régionale, en la repositionnant sur de nouveaux secteurs d'activité.

En détail, les 79 projets retenus sur un total de 103 proposés sont dispatchés entre les secteurs de l'industrie (45%), l'énergie et mines (37%), le tourisme et les services (9%) ainsi que le BTP (9%). Ils pourraient de ce fait constituer une aubaine dans l’optique d’atténuer le chômage, par la création de 5.058 opportunités d’emplois prévisionnels.

Bon nombre d’opérateurs de renom se sont tournés vers les potentialités multiples offertes par la région, à commencer par l’OCP. Mû par sa stratégie de développement industriel durable, le Groupe chérifien des phosphates compte entreprendre plus d’une dizaine de projets de grande envergure, et notamment l'ouverture de nouvelles mines, l'extension et le développement des laveries de Bni Amir et de Mrah, mais aussi, l’achèvement de la future plus grande laverie au monde à Ouled Farès à l’horizon 2020. L’OCP entend également mettre en place des ouvrages hydriques et électriques (STEP, alimentation en eau et électricité, etc.).

La dynamique d’industrialisation dans laquelle compte s’inscrire dorénavant la région s’amplifiera de plus en plus grâce aux différents projets qui seront réalisés prochainement dans la province de Khénifra. A savoir, une unité de production de ciment à la commune Sidi Lamine de l’ordre de 15 MDH, ou encore, l’unité de fabrication des matériaux de construction à la commune territoriale Moha Ou Hammou Zayani qui atteindra un montant de 31 millions de DH.

Dans le même cadre, un ensemble de localités montagneuses rattachées à la province de Béni Mellal seront impactées par la dynamique souhaitée, dont on peut citer, le projet agro-industriel visant à installer dans la commune territoriale d’Aghbala, une unité frigorifique d’une capacité de 2200 tonnes de pommes annuellement, d’un montant de 30 MDH.

Le secteur touristique est pareillement touché par cette vague d’investissements, et plus précisément les volets loisirs et hébergement. Ainsi, Bin El ouidane et les terres qui entourent le barrage éponyme, après validation, verront sortir de terre, pour un montant global d’environ 120 MDH, plusieurs hôtels, villas, clubs et autres maisons d’hôtes. Pour le coup, on ne sait pas s’il faut s’en réjouir réellement, tant le boom immobilier a fini par dénaturer les lieux ces 10 dernières années.

Pour un investissement de l’ordre de 1,46 MDH, le périmètre urbain de la province de Béni Mellal sera lui aussi concerné par des projets structurants. Le CRI parle de quatre projets intégrés d’habitat dans l’optique d’améliorer l’offre régionale en matière d’habitat social et économique, au même titre que la consolidation des équipements commerciaux et de services.

Alors que le secteur de la santé souffre de bons nombres de manquements dans ladite région, les projets validés par le CRI auront pour vocation de renforcer les infrastructures sanitaires, en particulier grâce à la construction d’un hôpital universitaire privé. Etalé sur 9,8 ha pour 540 MDH d’investissement, ce projet sera caractérisé par une capacité litière de 180 lits, et comprendra une Faculté des sciences de la santé d’une capacité d’accueil de 2000 étudiants, et une cité universitaire d’une capacité litière de 400 lits. Ce secteur a été également renforcé par l’installation d’établissements d’offre de services sanitaires de proximité, en plus d'une clinique d’oncologie à Béni Mellal et d'un centre de santé à El Kbab. La totalité des projets dans le secteur de la santé atteindront une enveloppe de l’ordre de 700 MDH.

D’égale importance, un projet sportif fut implanté dans la commune Oulad Ayaich, dépendant de la province de Béni Mellal. Il consistera en l’édification d’un complexe doté de composantes de formation, d’hébergement, et de terrains de sport d’un montant de 12 MDH.

En outre, une « Maison de l’immigré » verra le jour à Béni Mellal après validation du CRI. Elle occupera 1,2 ha de superficie, avec un montant d’investissement de l’ordre de 50 MDH. Ce projet fait partie intégrante du partenariat qui lie le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et le Conseil régional de Béni Mellal – Khénifra. Objectif : consolider les structures d’accueil et de services en faveur des MRE.