La reconnaissance américaine de notre souveraineté sur le Sahara accélèrera la résolution de ce conflit artificiel

La décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est de nature à accélérer le processus de résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain, a affirmé l'ambassadeur du Royaume au Chili, Kenza Elghali.



La reconnaissance par l'administration américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes "devra accélérer le processus de résolution" de ce conflit, a souligné la diplomate marocaine dans une tribune publiée par la revue chilienne "Realidad y Perspectivas" (RyP), relevant que la décision américaine s'inscrit dans le cadre du soutien constant des Etats-Unis d'Amérique à la proposition marocaine d'autonomie comme étant une "solution sérieuse, crédible et réaliste" à la question du Sahara marocain. Et d'ajouter que cette "décision historique" est un couronnement des efforts de SM le Roi Mohammed VI dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et constitue un tournant décisif dans le processus de règlement de ce différend régional qui n'a que trop duré.



Pour la diplomate marocaine, cette décision est historique aussi parce qu'elle émane de la première puissance mondiale et d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, rappelant que 85% des Etats membres de l'ONU soutiennent les efforts sérieux entrepris par le Maroc pour parvenir à une solution politique au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Passant en revue la profondeur des relations séculaires liant le Royaume et les EtatsUnis, Enza Elghali a souligné que le partenariat stratégique entre les deux pays traduit le niveau de coopération bilatérale distinguée dans les différents domaines, rappelant que le Maroc est l'unique pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les EtatsUnis. Elle a en outre affirmé que le Maroc, qui a été désigné allié stratégique des Etats-Unis hors OTAN, est un partenaire incontournable de Washington dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé, mettant l'accent sur le rôle pionnier du Royaume en matière de préservation de la paix et de la sécurité dans la région. Abordant le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, qu'elle a qualifié d'un pas en avant afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, l'aviation civile, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'énergie, Kenza Elghali a insisté sur les liens solides et singuliers reliant la communauté juive d'origine marocaine au Royaume.



Le Maroc est un acteur clé pour la stabilité de la région, a relevé la diplomate marocaine, relevant que le Royaume a un rôle historique à jouer dans le rapprochement entre les peuples de la région et la préservation de la paix au Moyen-Orient.