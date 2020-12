La recommandation de passer à 18 clubs sera soumise à la FRMF

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tenu, vendredi via visioconférence, son Assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de la saison sportive 2019-2020. Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité, lors de cette AGO qui a connu la participation de 36 représentants de clubs sur 53 affiliés à la Ligue, a indiqué un communiqué de la LNFP publié sur le site de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



La même source a souligné que plusieurs recommandations avaient été formulées à l'issue de cette AGO notamment l'augmentation du nombre de clubs de la 1ère et de la 2è divisions à 18 clubs et la couverture télévisuelle complète des matches des clubs évoluant en 2è division afin qu'ils puissent bénéficier de plus d'opportunités de sponsoring.



Ces recommandations seront soumises par la LNFP à la FRMF pour examen avant la prochaine Assemblée générale, ajoute le communiqué.