La réadmission a un coût

La question de la réadmission constitue un élément fondamental et une composante essentielle de la politique migratoire européenne

Faut-il prendre ces sorties européennes des responsables au sérieux ? Selon Said Machak, enseignant chercheur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, la question de la réadmission constitue un élément fondamental et une composante essentielle de la politique migratoire européenne.Mieux, l’UE, estime-il, considère que le succès de cette politique dépend fortement de ce volet. «Et cela remonte aux années 90 comme en témoignent plusieurs décisions ou directives comme le Programme de La Haye adopté lors du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 et qui liste dix priorités de l’Union dont une coopération accrue avec les pays tiers, y compris dans le domaine de la réadmission et du retour des migrants», nous a-t-il rappelé.Et de poursuivre :«Il y a également le Programme de Stockholm (2010 - 2014) qui a remplacé les programmes de Tampere et de La Haye et qui a été adopté par le Conseil européen de Bruxelles, les 10 et 11 décembre 2009.Ce programme a affirmé qu’il fallait améliorer la coopération avec les pays d'origine et de transit dans le cadre de l'approche globale de la question des migrations et conformément au Pacte européen sur l'immigration et l'asile, tout en reconnaissant que tous les Etats sont tenus de réadmettre leurs propres ressortissants qui sont en séjour irrégulier sur le territoire d'un autre Etat».A souligner également que l'UE insère depuis les années 90 des clauses relatives à la migration dans ses accords avec les pays tiers. En 1999, le Conseil a décidé d'inclure des clauses de réadmission types dans tous les accords européens d'association et de coopération avec des pays tiers. Ce type de clause figure également dans l'«accord de Cotonou», observe la Cour des comptes européenne. Notre interlocuteur nous a expliqué qu’après ces deux programmes, l’UE a procédé à une révision de sapolitique et a conclu, à la fois, à son échec à établir une politique unie et à la nécessité de l’externaliser à ses frontières extérieures. Il a été question aussi de créer des centres d’accueil au Maroc, en Algérie et en Lybie ainsi que des bureaux pour l’accueil des demandes d’asile.La dernière crise diplomatique avec l’Espagne va-t-elle affaiblir la position de négociation du Maroc concernant les accords de réadmission avec l’UE ? «Le Maroc a toujours refusé de signer un accord de réadmission avec l’UE et il a été le pays le plus résistant à cet accord comparativement à d’autres pays du Nord de l’Afrique. D’autant que ces accords sont condamnés par les mécanismes onusiens et par la Cours européenne», nous a précisé Said Machak.Et d’ajouter : «En effet, le Maroc négocie à partir d’une position de force. Il est un pays signataire de plusieurs accords et conventions internationaux et ne peut pas enfreindre les critères nationaux en matière de défense des droits des migrants. Ceci d’autant plus qu’il est insensé et illogique qu’un pays accepte l’accueil des migrants irréguliers d’un pays tiers».En outre, notre source nous a expliqué que la position diplomatique du Maroc concernant le dossier de migration a toujours été celle de la solidarité, de la responsabilité partagée et de la coopération entre les pays. Des principes édictés par le Pacte mondial qui appelle les Etats à «faire preuve de confiance mutuelle, de détermination et de solidarité afin de concrétiser les objectifs et engagements énoncés dans le présent Pacte mondial».Le Pacte insiste également sur l’engagement à l’entraide dans la réalisation des objectifs et des engagements énoncés dans le Pacte mondial en renforçant la coopération internationale, en donnant un nouveau souffle au partenariat mondial et en réaffirmant, dans un esprit de solidarité, qu’une approche globale et intégrée est la pierre angulaire de migrations sûres, ordonnées et régulières, tout en ayant conscience que nous sommes tous des pays d’origine, de transit et de destination». «Le Maroc a toujours pris en considération ces principes, mais leur application dépend des moyens de notre pays», a-t-elle conclu.