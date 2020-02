La question du jour : Mattéo Guendouzi peut-il être sélectionné en équipe nationale ?

Pétri de talents, Mattéo Guendouzi est sur une pente dangereusement glissante. D’abord, parce que depuis le renvoi du technicien espagnol Unai Emry d’Arsenal, qui était à l’origine de son arrivée au nord de Londres en provenance de Lorient (D2 française), le milieu de terrain, surnommé dans le passé, le chouchou d’Unai par ses coéquipiers, a vu son temps de jeu fondre comme neige sous un soleil d’été suite au recrutement de Mikel Arteta, l’ex-adjoint de Guardiola à City. Ensuite, parce que ses problèmes de comportement et notamment une certaine immaturité vont certainement l’éloigner encore plus du onze des Canonniers dont il était un élément indiscutable.

Hormis un rendement devenu médiocre quand il a la chance d’être sur le terrain, son langage corporel en dilettante et une attitude jugée irrespectueuse auraient été à l’origine d’une brouille entre l’ex-U-17 du PSG et son nouvel entraîneur. Pour les fans d’Arsenal, la chose est consommée depuis belle lurette, à force d’entendre le jeune milieu de terrain insulter père et mère, à tort et à travers, sur les vidéos publiées par le Community Manager des Gunners. Ce dernier, ne maîtrisant pas la langue de Molière, n’est pas en mesure de juger de la vulgarité des propos de Guendouzi, comme en attestent ceux audibles dans un extrait publié il y a quelques jours, mettant en scène les joueurs dans le désert de Dubaï.

Absent du groupe d'Arsenal dimanche qui s’est imposé à domicile face à Newcastle (4-0), le natif de Poissy, en région parisienne, aurait d’ailleurs été sanctionné, selon le tabloid britanique Telegraph, pour une dispute avec le coach Mikel Arteta lors du stage hivernal dans l’émirat. Le nouvel homme fort des pensionnaires de l’Emirates stadium n’aurait aucunement apprécié l'attitude de Guendouzi. Excédé par le langage corporel de l’homme à la tignasse abondante, le coach et son joueur ont eu une altercation lors d'un entraînement, avant que la dispute ne se prolonge à l'hôtel. D’où la première mise à l’écart de Guendouzi depuis l’été.

Interrogé sur le sujet lors de la traditionnelle conférence d’après-match, le technicien espagnol n’a pas fait dans la compassion. «Les joueurs qui, à mon avis, s’entraînent le mieux, se comportent le mieux et sont le plus appliqués à faire sur le terrain ce que nous demandons, sont les joueurs sélectionnés », a-t-il confié. Et selon le Telegraph, le problème serait encore plus grave.

En tout cas, Didier Deschamps, qui a déjà convié Guendouzi, une fois à Clairefontaine, le fief des équipes nationales françaises, en septembre dernier, risque de ne pas du tout voir d’un bon oeil l’attitude de Mattéo. D’autant plus qu’il est de ceux qui donnent beaucoup d’importance à la logique de groupe et aux différents comportements des uns et des autres et sélectionnent toujours le meilleur groupe et pas forcément les meilleures individualités. Autrement, il est plus que probable que Guendouzi ne soit plus éligible à l’EDF dans l’esprit de Deschamps qui, rappelons-le, n’a pas hésité à écarter Benzema, Lacazette ou encore Rabiot pour des problèmes de comportement. Et comme le champion du monde 98 sera encore à la tête des Bleus pour un bon bout de temps, l’avenir de Guendouzi s’assombrit de plus en plus en équipe de France. Du coup, il ne serait pas étonnant qu’il fasse marche arrière et pense à l’éventualité de jouer pour le Maroc alors qu’il y a quelques mois, ce scénario tenait du domaine de la fiction. D’autant qu’il n’a pas encore porté le maillot de l’EDF.