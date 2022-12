La qualification historique de l'équipe nationale marocaine pour les quarts de finale réunit les supporters du monde arabe

La qualification historique de l'équipe nationale marocaine de football pour les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, après avoir battu l'équipe espagnole, a ravivé l'esprit d'unité et de solidarité forte parmi les supporters à travers le monde arabe qui ont soif d'un exploit footballistique arabe lors de cette messe sportive mondiale.



Menés par Walid Regragui, les Lions de l'Atlas ont pu, grâce à leur performance magnifique et éblouissante devant des équipes classées parmi les plus grandes de la compétition internationale, fédérer les supporters, tous âges et sexes confondus, présents au Qatar et réunis dans les cafés et les maisons sur toute l'étendue géographique arabe. Des supporters qui ont scandé des slogans de fierté suite au grand exploit de l'équipe marocaine lors de cette Coupe du monde qui se déroule pour la première fois sur un sol arabe.



Le public arabe dans les villes, les zones rurales et les camps de réfugiés a suivi avec beaucoup d'intérêt le match entre le Maroc et l'Espagne, avant de donner libre cours à sa joie suite à la victoire de l'équipe nationale et sa qualification pour les quarts de finale, un exploit arabe sans précédent.



Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos montrant l'atmosphère de grande joie qui régnait parmi les fans arabes alors qu'ils portaient des drapeaux marocains, et certains d'entre eux dansaient, en portant le drapeau marocain, sur des chansons et des mélodies marocaines et arabes pour célébrer cette victoire bien méritée de l'équipe nationale qui écrit une nouvelle page de l’histoire.



Tout le monde est ravi de cet exploit qui a honoré le football arabe. Les stars arabes du sport et de l'art ont exprimé leurs félicitations à l'équipe nationale marocaine après la victoire et la qualification méritées, tandis que d'éminentes personnalités politiques arabes ont confirmé que l'impossible n'est pas marocain.



Les médias arabes ont également célébré la qualification de l'équipe nationale, qui continue de marquer l'histoire lors de la phase finale de la Coupe du monde de football au Qatar, et écrit son nom en lettres d'or dans le monde du ballon rond, après être devenue la première équipe arabe à se qualifier pour les quarts de finale de ce tournoi important et la quatrième au niveau africain après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana respectivement dans les années 1990, 2002 et 2010.



La presse arabe a mis en avant le travail merveilleux de l'entraîneur Walid Regragui qui a réussi à vaincre l'entraîneur espagnol Luis Enrique, et a salué les supporters marocains et arabes qui ont soutenu les Lions de l'Atlas au stade.



Face à cette immense joie arabe suite à cette brillante victoire, les médias officiels algériens ont choisi, comme à l'accoutumée, de faire la seule et étrange exception arabe en matière de couverture et de suivi des exploits de l'équipe nationale marocaine depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde qui unit les peuples autour de valeurs humaines et civilisationnelles idéales à travers le football, vu qu'ils n'ont carrément pas mentionné l'exploit marocain lors de cette compétition.