La qualification des Lions de l’Atlas mise en relief par la presse internationale

Au lendemain de la qualification des Lions de l'Atlas, la presse internationale est unanime et ne tarit pas d’éloges pour la performance et la solidité de cette sélection marocaine.



Dans ce sens, "RFI" souligne que le Maroc figure parmi les favoris, et l'a justifié en remportant ses deux premiers matchs. "L’étiquette de favori n’a pas handicapé les Marocains. Ils ont affiché un meilleur visage face aux Comores. Et après un premier quart d’heure plaisant entre deux équipes joueuses, le Maroc a pris les commandes", a écrit "RFI" sur son site.



Et d'ajouter que la défense comorienne n’a pas réussi à repousser le danger et Selim Amallah, habile pour slalomer dans la surface, en a profité pour ouvrir le score. Maîtres des débats, les Lions de l’Atlas ont frôlé le 2-0, mais la reprise de la tête de Nayef Aguerd s’est écrasée sur la barre transversale (36e). Encore impérial sur un énième duel, Salim Ben Boina a toutefois vu son état de grâce prendre fin quand Zakaria Aboukhlal l’a trompé. Ce but, d’abord refusé, a finalement été accordé après recours à la VAR.



Pour sa part, le célèbre site "eurosport.fr" a souligné que le score aurait pu être encore plus large. Mais face aux hommes de Vahid Halilhodzic s'est dressé un gardien de but dans un très grand jour.



Les Comoriens, qui participent à leur première Coupe d'Afrique des nations et qui auront une ultime chance contre le Ghana ont tenté d'évoluer en bloc bas, mais n'ont donc pas pu éviter cette deuxième défaite en autant de rencontres disputées, malgré un Salim Ben Boina, qui a bien failli devenir le héros de tout un pays, ajoute le site. Sacrés en 1976, les Marocains peuvent donc voir venir, avec une ultime rencontre de poules face au Gabon, avant la suite des événements.



"Le Point" a salué, de son côté, "l'opération réussie des Marocains", ajoutant qu'au terme d’une rencontre à sens unique, le Maroc s’est imposé (2-0) contre les Comores. Les hommes de Vahid Halilhodzić ont rapidement ouvert le score grâce à un but de Selim Amallah.



Mais face à une résistante défense des Cœlacanthes et surtout un exceptionnel Salim Ben Boina dans les cages, le Maroc a dû patienter jusqu’à la fin du match pour sceller sa victoire avec un but de Zakaria Aboukhlal, ajoute-t-on de même source. "Afrik-foot.com", a quant à lui, titré: "Trop fort pour les Comores, le Maroc se qualifie" ! "



Ce vendredi, le Maroc a enchaîné une deuxième victoire consécutive et validé son billet pour les 8es de finale de la CAN 2021 en disposant sereinement des Comores (2-0) à Yaoundé", met en avant le site d'informations, ajoutant que les Lions de l’Atlas auraient pu remporter ce match beaucoup plus nettement.



De son côté, "linternaute.com" a indiqué que les Marocains s'imposent sans trembler et se qualifient. "Une bonne nouvelle pour les Lions de l'Atlas qui ont facilement disposé des Comores (2-0)", poursuit la publication.