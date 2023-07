La promesse tenue du Jubilé d’Or du FNAP à sa 52ème édition

Le FNAP, rendez-vous incontournable, s’est déroulé, dans une ambiance festive, joviale et chaleureuse, dans la Cité ocre, en présence de figures emblématiques nationales et internationales et d’éminentes personnalités des mondes de la culture, des arts et des médias.



Cette édition a été organisée, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l’Association Le Grand Atlas (AGA) en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication sous la magistrale houlette du professeur Mohamed Knidiri, ancien ministre de l’Education nationale, fondateur de l’Université Cadi Ayad (UCA), président de l’AGA et directeur du Festival.



Après une cérémonie d’ouverture époustouflante, le rideau est tombé, au Théâtre Royal de Marrakech, sur cet événement après 5 jours riches en soirées artistiques animées par un parterre de troupes folkloriques issues des différentes régions du Royaume.



Lors de la soirée de clôture de ce rendez-vous riche en couleur, le public présent a été convié à apprécier diverses performances artistiques interprétées, avec brio, par plusieurs troupes folkloriques marocaines, notamment Dekka El-Marrakchia, Rokba de Zagora, Ahwach, Gnaoua, Aissawa et Aabidat R’ma, qui se sont produites sur scène, à tour de rôle, afin de célébrer comme il se doit la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Maroc.



Plusieurs mélomanes ont répondu présent, chaque soir, au Théatre Royal et à la place emblématique située au cœur du quartier huppé de Guéliz, dans une ambiance empreinte de joie et d’engouement, pour apprécier les performances féériques interprétées avec brio par des artistes populaires, et pour découvrir et explorer une partie de l’identité et de la culture marocaines, à travers des tableaux artistiques reflétant la diversité, la richesse et l’ancrage historique de la civilisation et de la culture du Maroc.



Cinq jours de fêtes proposées par des troupes folkloriques de toutes les régions du Royaume mais aussi par un large éventail artistique de presque tous les continents de la planète.

Le Festival national des arts populaires est une référence en matière de diffusion et de production des sons et musiques du monde. Il invite chaque année à voyager au cœur des traditions et coutumes des différents pays participants depuis un demi-siècle déjà.



Pour preuve, le grand engouement du public marocain et étranger. Le professeur Mohamed Knidiri, président du FNAP, attribue ce succès « aux artistes qui ont enrichi cette édition par leurs prestations si singulières » et a qualifié la participation à cette édition d’«historique».



Il est à noter que des milliers de personnes ont suivi les prestations artistiques interprétées dans les divers espaces du Festival, à savoir la mythique place Jemaâ El Fna, la place El Harti, le Théâtre Royal. «Le succès de cette édition permet un nouveau départ pour cette manifestation artistique patrimoniale à travers laquelle nous ambitionnons d’accompagner et d’encourager les jeunes à former leurs troupes, afin de parvenir à la préservation des arts populaires marocains», indique-t-il. Et d’ajouter : «Nous avons pu rétablir la continuité après la pandémie du coronavirus et redonner le sourire et la joie aux amoureux des arts populaires à travers cette 52ème édition, qui a constitué un départ renouvelé pour ce festival qui s’ouvre sur les cultures du monde ».



Les organisateurs de cette manifestation artistique ont tenu à préserver l’esprit du festival, en invitant des troupes folkloriques d’autres pays afin de présenter la fusion des musiques et danses du monde.

Le FNAP 2023 a été marqué par la participation de troupes africaines aux côtés d’artistes nationaux et internationaux.



