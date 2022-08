La prison locale de Oued Laou célèbre ses meilleurs détenus en études et formation

L’administration de la prison locale de Oued Laou a célébré, jeudi, ses détenus, élèves et étudiants des différentes filières et cycles, à l’occasion de la fin de l'année scolaire et formative 2021-2022.



Cette célébration, à laquelle a participé des représentants des autorités locales, des élus et des personnalités civiles et associatives, s'inscrit dans le cadre de la politique de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), visant à encourager les détenus à adhérer activement aux différents programmes d'éducation et de formations qui leur sont dédiés au niveau des établissements pénitentiaires.



Cet événement vise également à faciliter l'intégration des détenus dans la société après leur remise en liberté, en les encourageant à bénéficier de cette période pour décrocher des diplômes scientifiques et techniques qui faciliteront leur réinsertion.



A noter que le taux de réussite a atteint 100% au primaire, au collégial et dans la filière de jardinage et de distillation, et ce grâce aux programmes de soutien élaborés en coopération entre l'administration de la prison locale et les acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de l'éducation, ce qui a permis à ces détenus, attachés à poursuivre leur parcours scolaire et de formation, à réussir les examens.



Cette cérémonie a été marquée par la projection d'une capsule vidéo portant sur les différentes activités culturelles, sportives, et sociales organisées durant l'année en cours. Par ailleurs, les détenus ont pu démontrer leurs talents artistiques en présentant une pièce théâtrale de haute facture intitulée “Lehrig”, en plus de la lecture de poésies de leur création.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Adil Fati, directeur de la prison locale de Oued Laou, a souligné que cette cérémonie intervient en clôture de l'année scolaire et formative, en vue de couronner l'ensemble des activités et programmes culturels et de formation qui ont été mis en œuvre tout au long de l'année.



A cet égard, M.Fati a souligné que le bilan de cette année scolaire a abouti à un total de 50 détenus bénéficiaires de la filière de jardinage et de distillation et de la filière de la production des herbes médicinales, avec 25 détenus chacune, en plus de 7 détenus au cycle collégial et deux au cycle primaire. L'ensemble de ces détenus ont réussi leurs examens.



Le directeur a ajouté qu'en plus des programmes pédagogiques, 50% de la population carcérale de la prison de Oued Laou ont bénéficié de programmes d'éducation et de formation, notamment à travers des programmes de lutte contre l'analphabétisme et d’apprentissage et mémorisation du Saint Coran.



Et dans le cadre de l'humanisation des prisons, l'établissement a veillé à organiser des ateliers de musique, de dessin et de théâtre, en plus d'événements culturels et sportifs, pour faire épanouir les talents des détenus, développer leurs connaissances et capacités et valoriser cette période de détention afin de réaliser l'objectif ultime, à savoir la qualification pour la réinsertion après la remise en liberté.