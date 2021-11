La presse internationale fait ses choux gras des extravagances algériennes

La Razon : La junte d’Alger a remis divers matériels militaires au Polisario

I24News : La communauté internationale doit absolument sortir de sa torpeur pour appeler l'Algérie à la désescalade avant qu'il ne soit trop tard



Il semble que les ratés du régime algérien veulent coûte que coûte plonger la région maghrébine dans l’incertitude et la violence. Dans son numéro de jeudi dernier, le quotidien espagnol «La Razon» a affirmé que le régime algérien a fourni du matériel militaire aux séparatistes du Polisario dans un conteste marqué par l'escalade de la tension dans ses relations avec le Maroc. D’après ses sources, le journal espagnol a souligné que l'Algérie a remis divers matériels militaires au Polisario, en réaction à l'assassinat de trois de ses citoyens lundi dernier à Bir Lahlou à l’est du mur de défense, là où toute présence, quelle soit militaire ou civile, est interdite. «Ce qui attire l’attention est la vitesse avec laquelle Alger a accusé Rabat pour l'attaque contre des Algériens, qui se dirigeaient de l’Algérie vers la Mauritanie à bord de deux camions, traversant, pour des raisons inconnues, une zone interdite aux civils et aux militaires», a mis en avant le quotidien La Razon. Par ailleurs, la chaîne israélienne I24News a mis à nu «le jeu dangereux de l'Algérie », qui ne cesse, depuis des mois, «de multiplier les hostilités envers le Maroc». «Il y a rarement, en géopolitique, de hasard de calendrier», a précisé cette chaîne dans un éditorial mis en ligne sur son portail dimanche 07 novembre 2021. Et d’ajouter : « Et même si les relation entre Alger et Rabat n'ont jamais été un long fleuve tranquille, la crise actuelle coïncide étrangement avec la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et la reconnaissance par Washington de la "marocanité" du Sahara. Un accord tripartite qu'Alger désapprouve en dénonçant "l’arrivée de l’entité sioniste" à ses frontières ».

La même source a également souligné que toutes les accusations proférées par la junte militaire algérienne sont «mensongères visant à créer un ennemi, fusse-t-il marocain ou français». Ainsi, sans aucune preuve tangible à l’appui, le régime algérien a accusé le Maroc, entre autres, d'être à l'origine des incendies qui ont ravagé la Kabylie l’été dernier, d’être le commanditaire du meurtre barbare de Djamel Bensmaïl (l’une des figures du Hirak en Algérie et qui a été sauvagement assassiné par une foule enragée avec la complicité de la police algérienne), et de soutenir deux mouvements qui s’opposent au régime algérien, à savoir le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et Rachad. Toutes ces accusations «reflètent avant tout le désarroi actuel du régime algérien et sa dangereuse fuite en avant», a martelé I24News. Et la chaîne israélienne de conclure : «Rien n'est plus dangereux qu'une bête blessée. En multipliant les provocations, l'Algérie prépare incontestablement son opinion publique à une confrontation militaire avec le Maroc. Le potentiel d'une déflagration entre les deux premiers importateurs d'armes du continent africain a de quoi inquiéter. La communauté internationale doit absolument sortir de sa torpeur pour appeler l'Algérie à la désescalade avant qu'il ne soit trop tard».