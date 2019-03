La présidente du Conseil national fédéral émirati réitère son soutien à notre intégrité territoriale

La présidente du Conseil national fédéral des Emirats arabes unis (EAU), Amal Al Qubaisi a indiqué, lundi à Rabat, que la signature du mémorandum d'entente et de coopération avec la Chambre des représentants marocaine illustre la profondeur des relations entre le Maroc et son pays.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, elle a affirmé que cet accord signé pour la première fois avec un Parlement arabe, intervient pour souligner la grande importance accordée au Royaume et à la Chambre des représentants par les Emirats arabes unis, saluant à cet égard les efforts déployés par le Parlement marocain dans la défense des causes arabes et musulmanes et la consolidation des relations entre les peuples.

Elle a, dans ce cadre, noté que "les relations maroco-émiraties présentent une particularité qui ne se limite pas dans le partenariat stratégique exceptionnel entre les deux pays, mais se hisse au niveau des relations fraternelles fondées par Feu Cheikh Zayed et Feu S.M Hassan II", soulignant que la base solide de ces relations de fraternité sincères s'est consolidée à travers la démarche de S.M le Roi Mohammed VI et S.A Cheikh Khalifa Ben Zayed".

Amal Al Qubaisi a indiqué que les relations exceptionnelles maroco-émiraties constituent un modèle de coopération, tant au niveau officiel que populaire, mettant en avant les facteurs contribuant au renforcement de ces liens, en l'occurrence l'héritage mutuel établi par Feu Cheikh Zayed et Feu S.M Hassan II, la ferme volonté politique de consolider et soutenir ces relations fraternelles et l'action institutionnelle durable et la coordination continue sur toutes les questions régionales et internationales.

Dans le même sillage, la responsable émiratie a souligné l'importance du volet parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales, appelant à plus d'actions communes sur ce plan, en créant des groupes de partenariat maroco-émiratis auxquels il faut donner une nouvelle dynamique, afin de développer les relations entre les deux pays à tous les niveaux. Elle a, également, affirmé que les Emirats arabe unis et le Royaume du Maroc partagent les valeurs de tolérance et de modération et s’attellent à les diffuser, saluant l'orientation du Royaume soutenant la politique étrangère des Emirats arabe unis et le dialogue en Libye.

Dans ce sens, elle a réaffirmé, au nom du peuple des Emirats arabe unis, la marocanité du Sahara et les droits du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud.

De son côté, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a indiqué que la signature, pour la première fois avec un pays arabe frère, de ce mémorandum d'entente et de coopération est susceptible d'ouvrir de nouveaux horizons pour la diplomatie parlementaire et donnera un nouvel élan aux relations bilatérales, faisant savoir qu'en vertu d'un accord de principe, un forum parlementaire sera organisé tous les deux ans, pour discuter des sujets d'intérêt commun. Il a, également, souligné que la visite de fraternité et de travail effectuée par la délégation émiratie, représentant le groupe d'amitié arabo-africain au Conseil national fédéral, "reflète l'importance des relations maroco-émiraties, mettant en avant le caractère exceptionnel de ces relations et la convergence de vues sur plusieurs questions arabes et internationales.

S'agissant des défis du terrorisme et de l'extrémisme, Habib El Malki a appelé à assurer toutes les conditions afin de garantir la sécurité et la stabilité dans monde en général et dans monde arabe en particulier, insistant sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays arabes et leur pleine souveraineté sur leur territoire, sans lequel les relations interarabes seraient impactées.

Pour ce qui de l'intégrité territoriale du Royaume, il a salué la position ferme des Emirats arabes unis concernant le Sahara marocain, qui illustre les relations solides entre les deux pays.

A signaler, par ailleurs, que lors de son entretien lundi à Rabat avec le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la présidente du Conseil national fédéral émirati, a également réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et souligné que la souveraineté du Maroc ne peut faire l'objet d'aucune contestation ni de controverse.

Elle a hautement salué l'appel de S.M le Roi Mohammed VI à l'ouverture du dialogue avec l'Algérie, relevant que l'initiative Royale est un moyen à même de mettre fin aux divergences entre les deux pays voisins, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

La responsable émiratie s'est également félicitée de la stabilité et du niveau de développement que connaît le Royaume, saluant la qualité des relations maroco-émiraties. Elle a, en outre, exprimé la disposition de son pays à développer davantage ses relations avec le Royaume, plus particulièrement dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'artisanat et du développement durable.

Pour sa part, Saad Dine El Otmani a exprimé ses remerciements pour le soutien émirati au Maroc au sujet du conflit artificiel autour de son Sahara, notant que toute menace contre l'intégrité territoriale est une atteinte aux peuples, à leur stabilité et à leur souveraineté. Il s'est également félicité de la qualité des relations politiques unissant le Maroc et les Emirats arabes unis, mettant en avant les efforts déployés pour renforcer davantage les liens bilatéraux notamment sur les plans économique et culturel.

Cette entrevue s'est déroulée en présence de l'ambassadeur émirati à Rabat et de plusieurs membres du Conseil national fédéral.