La portée stratégique de la régionalisation avancée exige une implication accrue de tous les acteurs dans le processus de concertation et de dialogue constructif

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message aux participants aux 2èmes Assises nationales de la ré gionalisation avancée, qui se tiennent les 20 et 21 décembre à Tanger.



Voici le texte intégral du message Royal, dont lecture a été donnée par le mi nistre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.



"Louange à Dieu, Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compa gnons,

Mesdames, Messieurs,

Il Nous plaît de vous adresser ce mes sage à l’ouverture des 2èmes Assises na tionales de la régionalisation avancée qui se tiennent sous Notre Haut Patronage. Cette Haute sollicitude Royale témoigne de l’intérêt éminent que Nous attachons à ce chantier stratégique, susceptible de concourir à la consolidation de la bonne gouvernance territoriale et à la réalisation du développement socio-économique dans notre pays, aux niveaux national et local. La première édition de cet important symposium national a été l’occasion d’adopter le cadre directif de mise en œuvre effective, par chaque région, de ses compétences propres et partagées. Adossé à une approche participative, ce cadre de référence permet d’explorer les voies de coopération et de partenariat entre les parties prenantes. A ce titre, il a toujours constitué une source d’engage ment pour l’ensemble des parties signa taires. Notre souhait est que ces Assises soient l’occasion de dresser le bilan de la mise en œuvre du chantier de la régiona lisation avancée et de favoriser davantage l’interaction positive entre tous les inter venants, qu’ils soient responsables gou vernementaux, représentants d’établissements publics ou élus, autour des questions d’intérêt commun, liées à la meilleure façon de mener à bien ce chan tier. Nous attendons aussi qu’elles offrent l’opportunité d’identifier les moyens les plus efficaces d’ériger la régionalisation avancée en levier majeur de développe ment socio-économique. Il sera ainsi pos sible de relever les défis qui se posent en la matière et de remédier à l’inégale crois sance et aux disparités spatiales. Mesdames, Messieurs, Le premier mandat a coïncidé avec la création et l’activation des différentes structures des conseils régionaux, la fina lisation des textes d'application des lois or ganiques relatives aux collectivités territoriales, l'adoption des premiers do cuments d'aménagement et programmes de développement, ainsi qu’avec la pro mulgation de la Charte nationale de la dé concentration administrative. Le mandat présent, quant à lui, requiert une célérité redoublée pour la mise en œuvre efficace de ce chantier structurant. Ainsi, l'étape actuelle nécessite une évaluation des progrès réalisés par notre pays sur la voie de la régionalisation avan cée et du renforcement de la déconcen tration administrative, notamment en ce qui concerne l’application effective des re commandations en la matière, issues de la première édition des Assises nationales de la régionalisation avancée. D’ailleurs, dans le message que Nous avons adressé, en 2019, aux participants aux premières Assises nationales de la ré gionalisation avancée, Nous avons appelé à «mettre en place un cadre méthodolo gique définissant le calendrier des étape par lesquelles les régions devront passer dans l’exercice de leurs compétences ». À cet égard, la portée stratégique de la régionalisation avancée exige une implica tion accrue de tous les acteurs dans le pro cessus de concertation et de dialogue constructif. Afin de relever les défis qui ont émergé de la pratique sur le terrain, cette action doit être menée conformément à la logique de gradation et d’évolution dans la pleine concrétisation de ce chantier, no tamment en ce qui concerne l’audit, la dé finition, l’appropriation et l’exercice efficace des compétences dévolues. Mesdames, Messieurs, Ayant à cœur d'assurer une mise en œuvre optimale du chantier de la régiona lisation avancée, Nous appelons à la pour suite des efforts déployés pour répondre aux différents enjeux présents et à venir, posés par ce chantier structurant. Nous en mentionnons sept défis majeurs. Premièrement : le défi de l’applica tion effective de la Charte nationale de déconcentration administrative Ainsi que vous le savez, compte tenu de son importance stratégique dans la dy namique institutionnelle qui accompagne la mise en œuvre de la régionalisation avancée, le chantier de la déconcentration administrative a fait l'objet d'une attention particulière de la part de Notre Majesté, depuis Notre Accession au Trône. À cet égard, dans le message adressé aux participants aux premières Assises na tionales de la régionalisation avancée, Nous avons appelé à accélérer l’opération nalisation de la Charte nationale de décon centration administrative. Ainsi, nous avons souligné la nécessité d’une « mobi lisation de toutes les ressources poten tielles et une implication de l’ensemble des départements ministériels, au service de la mise en œuvre effective de la Charte. Aussi, une plus grande célérité est requise dans la préparation des plans directeurs de la déconcentration administrative qui re pose sur un transfert effectif des attribu tions et des pouvoirs décisionnels, au niveau régional ». Toutefois, dans ce contexte, force est de constater que la plupart des départe ments ministériels ont tardé à activer le chantier de déconcentration administra tive. De fait, nonobstant son importance, sa mise en œuvre demeure entachée de la cunes, notamment dans le domaine des compétences prioritaires liées à l’investis sement. Ce retard dans le transfert de ces compétences aux services déconcentrés compliquerait les procédures administra tives d'investissement et empêcherait les investisseurs de les accomplir dans des conditions convenables.

Deuxièmement : le défi de l’audit et de l’opérationnalisation des attribu tions des collectivités territoriales, no tamment des conseils régiona