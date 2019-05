La politique sanitaire exposée en séance plénière de la Chambre des représentants

Le bureau de la Chambre des représentants a tenu mardi 21 mai sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Habib El Malki, président de ladite Chambre.

L’ordre du jour portait sur le programme des activités dans les domaines du contrôle, de la législation et des relations internationales, ainsi que la mouture du projet de budget de la Chambre des représentants.

Au début de cette réunion, le bureau de la Chambre a fixé les dates des séances plénières. Ainsi, il a été décidé de tenir une séance mensuelle des questions orales lundi 27 mai à 11 h pour débattre de la politique sanitaire dans notre pays.

Le même jour à 22h, une séance sera tenue pour entendre les réponses du chef du gouvernement aux différentes interventions des groupes et groupement parlementaires sur le bilan d’étape que Saâd Dine El Otmani avait récemment présenté devant les deux Chambres du Parlement.

Concernant les séances consacrées à la législation, le bureau de la Chambre a décidé de tenir une séance plénière mardi 28 mai à 11h dédiée à l’examen et au vote de deux projets de loi relatifs respectivement au Code de procédure pénale et au statut de Bank Al-Maghrib, ainsi que d’autres projets de loi relatifs à l’approbation de plusieurs conventions avec l’UA, le secrétariat général de l’ONU pour la lutte contre la désertification, l’ONU et plusieurs pays européens et asiatiques.

Le bureau a également abordé quelques procédures législatives et pris des décisions les concernant conformément aux dispositions du règlement intérieur. Il a aussi pris acte et soumis aux commissions compétentes les projets de loi relatifs à la pratique des activités de l’artisanat, à l’Agence nationale des équipements et au statut du Bank Al-Maghrib.

En matière de diplomatie parlementaire, le bureau a décidé que la Chambre des représentants prenne part, à travers ses sections spécialisées, au Forum annuel des diasporas et au sommet sur le leadership des femmes politiques.

Le bureau a, par ailleurs, examiné le projet relatif à l’opérationnalisation ou à l’activation des groupes d’amitié et à leur statut spécial en vue d’axer cette action diplomatique sur des programmes et des objectifs clairs et sur une vision active et efficace au service des intérêts du Maroc et soutenant sa présence au niveau international.

Dans ce sens, il a été décidé de former une commission issue du bureau pour en rédiger le projet final en prenant en compte toutes les remarques formulées à ce propos.

Le bureau a également approuvé la visite en Hongrie du groupe d’amitié parlementaire maroco-hongrois et en Jordanie du groupe d’amitié marocco-jordanien.

Le communiqué de la Chambre des représentants a également souligné que conformément à la loi organique des finances, des projets de budget pluriannuels s’étalant jusqu’en 2022 ont été élaborés en prenant en considération les besoins liés à la chaîne parlementaire, à la nouvelle structuration de la Chambre et au bureau des recherches et d’études parlementaires.